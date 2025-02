Recrudece la interna por las SAD: Periodistas de ESPN/Grupo Clarín vs. ¿AFA?

Con el título de "Periodistas mercenarios" en letra blanca sobre un fondo rojo y, con foto y nombre, apuntan a trabajadores de ESPN, TN y TyC Sports. Ellos son: Pablo Gravellone (TN), Gastón Edul (TyC Sports/Grupo Clarín), Daniel Avellaneda (Grupo Clarín) y Marcelo Sottile (ESPN).

El póster apunta, además, contra Juan Cruz Ávila, jefe de programación del canal deportivo estadounidense. Lo curioso del hecho es que los carteles no llevan firma y no queda claro desde dónde provienen, pero aparecieron en algunas calles de la Ciudad.

Avellaneda se expresó. "Hoy apareció la ciudad de Buenos Aires con un montón de afiches, sobre todo lo vi en el Centro, en la Avenida Libertador, con los nombres y las fotos de varios periodistas, entre ellos yo, con la palabra 'mercenario'. Yo ya olfateo de dónde viene el asunto porque mis compañeros de cartel somos muy críticos de lo que pasa en el Fútbol Argentino, especialmente en la AFA", tiró, en un video grabado en los estudios de Radio Rivadavia y difundido en su cuenta de X. Y sumó:

Voy a seguir militando por la libertad y la elección de los socios y de los clubes que si quieren Sociedades Anónimas, ustedes (por la AFA) no lo van a impedir. Nadie los obliga, pero ustedes le ponen trabas, son máquinas de impedir. No me van a amedrentar, voy a seguir criticando al establishment. Voy a seguir criticando el mal manejo de los arbitrajes en la Argentina. Voy a seguir criticando este torneo de 30 equipos que es poco competitivo. Nadie me va a callar Voy a seguir militando por la libertad y la elección de los socios y de los clubes que si quieren Sociedades Anónimas, ustedes (por la AFA) no lo van a impedir. Nadie los obliga, pero ustedes le ponen trabas, son máquinas de impedir. No me van a amedrentar, voy a seguir criticando al establishment. Voy a seguir criticando el mal manejo de los arbitrajes en la Argentina. Voy a seguir criticando este torneo de 30 equipos que es poco competitivo. Nadie me va a callar

Y también posteó en la misma red social:

Otro de los reporteros implicados en este escándalo y que se expresó fue Pablo Gravellone, de TN (Todo Noticias). El profesional de la información dejó un tweet fijado en su perfil, en el que se lee: "Un león no se da vuelta cuando un perro ladra. Y menos si ese perro es cagón y ladra escondido. Buen día. Seguimos", en clara referencia al cartel que, según su colega Daniel Avellaneda, habría sido obra de la AFA.

En tanto; Gastón Edul y Marcelo Sottile no se han manifestado.

