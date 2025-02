Chau PASO, inseguridad, PBA desdoblada,'dealers' y AFA: Todo se relaciona con todo

Ahora se ha despejado el argumento esgrimido por Axel Kicillof -esperar qué sucedería con las PASO nacionales- para decidir si desdobla o no la elección en PBA (Provincia de Buenos Aires). Antes de marzo podría estar finiquitado el trámite legislativo y ya no habría razones para procrastinar la determinación que tiene el apoyo de 40 intendentes, pero no de Cristina Fernández de Kirchner ni de Sergio Massa. En el medio, las urgencias. La inseguridad en el centro de la escena que asemeja al GBA con Rosario, sólo diferenciados en quienes tienen la potestad de administrar el delito.