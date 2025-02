FMI: Lecturas diferentes Infobae, La Nación, El Cronista y Clarín sobre futuras medidas

Urgente24 ya ofreció su enfoque sobre el tema horas atrás: acuerdo muy cercano con el FMI, 'dibujado' en el volumen de asistencia financiera (porque se incluiría todo el dinero para pagarle en 2025 + 2026 + condicionales recursos 'adicionales') y el tema de los 'adicionales' vinculado a 'transparentar' el tipo de cambio luego de las elecciones 2025, entre otros ajustes que deberá ejecutar Javier Milei en su Economía 2.0. Insólito Luis Caputo saliendo luego por LN+ a 'vender' una realidad que cualquier empresario conoce que es falsa. Caputo intenta negar lo que se dicen en el propio FMI 'off the record': primero 'transparentar', luego los 'adicionales', no al revés.