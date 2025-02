La Justicia no le da lugar a Alberto Fernández y sigue complicado en la causa Seguros

Revés para Alberto Fernández

La decisión estuvo a cargo del camarista Roberto Boico, que indicó que las críticas presentadas del exmandatario contra Ercolini “no avalan objetivamente el temor de parcialidad que se invocó en pos del apartamiento”.

En esa misma línea, agregó: “Tampoco tiene entidad para esa solución lo traído a colación sobre las ‘razones de decoro y delicadeza’ que impondrían la inhibición del juez, pues solo quien (eventualmente) se excusa está en condiciones de calibrar hasta qué punto un supuesto de violencia moral puede afectar su poder de decisión libre e independiente”.

Cabe destacar que Ercolini completó ayer la ronda de 39 indagatorias en ese expediente y quedó habilitado a definir la situación procesal del ex presidente Alberto Fernández y del resto de los imputados.

En la causa seguros, Alberto Fernández fue indagado el 27 de noviembre. Fue el primero de una lista de 39 personas que incluyen al broker Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero.

Pruebas insuficientes para la Justicia

El lunes pasado, el expresidente se presentó ante el juez Boico y aseguró que Ercolini no era imparcial en las causas que lo involucran.

Para demostrar esto, se habrían entregado en la audiencia páginas de chats entre Fernández y Ercolini. Estas pruebas, según el exmandatario, probarían que ambos tenían una relación personal y académica que luego finalizó.

A pesar de ello, para Boico esos chats no sirven porque se presentaron tarde. Además, el camarista dijo que no hay datos del teléfono donde se habrían captado las imágenes que documentarían los chats, que no se conoce quién es el titular del teléfono desde donde se constatarían esas imágenes y que tampoco se entregó el celular para que sea peritado.

