Diputados: Mayoritario repudio al discurso de Milei en Davos (pero no alcanzó para aprobarlo)

"Soy maricón y me la banco"

Por su parte, al hacer uso de una cuestión de privilegio, el diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) y firmante del proyecto desaprobado, apuntó contra el Presidente por utilizar el ejemplo de un matrimonio gay que fue condenada en USA por el abuso de sus hijos adoptivos para vinculas la homosexualidad con la homofobia.

"Usó la figura de una pareja de varones porque tenía claro lo que quería decir", manifestó.

Diputados.



Identidad de Género.



Identidad de Género.

Los carteles de Paulón

Paulón además señaló a los legisladores libertarios Santiago Santurio y Lilia Lemoine, quienes en redes sociales se expresaron en contra de la marcha de colectivo LGBTIQ+ argumentando que era una protesta a favor de la pedofilia.

Paulón se preguntó por qué el mandatario no puso como ejemplo el caso de Gisèle Pélicot, cuyo marido fue condenado a 20 años de cárcel por drogarla entre 2011 y 2020 para que la violaran; o el caso del cura Julio César Grassi en Argentina, condenado por pedofilia en el Hogar Felices los Niños, para apuntar a los heterosexuales o al catolicismo.

"Se cansaron de decir que era una marcha kirchnerista. No soy kirchnerista. Soy maricón y me la banco, y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes", manifestó.

"Soy maricón y me la banco"

El diputado Esteban Paulón se expresó en plena sesión sobre la Marcha Antifascista contra Milei.



El diputado Esteban Paulón se expresó en plena sesión sobre la Marcha Antifascista contra Milei. pic.twitter.com/1PjiYme9VA — El Destape (@eldestapeweb) February 6, 2025

