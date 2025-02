Carmen Barbieri define su futuro: Otro canal le acercó una propuesta

"Estoy triste": Carmen Barbieri lamentó su abrupta salida de Mañanísima

En la mañana del domingo (02/02) Carmen Barbieri dio una nota para Radio Splendid en la que se refirió a su inesperada salida de El Trece, ante el inminente fin de Mañanísima. "No es renuncia, no di portazos, no lloré, no me enojé. Pero sí estoy triste", aclaró.

"Tengo una angustia enorme porque digo: 'Pucha, después de cinco años y medio en el canal, haciendo de todo. Me quedo sin nada de un día para el otro'", expresó haciendo público su malestar.

Y luego agregó: "Si falta la vestuarista, hago de vestuarista. Si hay que reemplazar a alguien, lo hago. Porque me gusta, porque lo quiero hacer. Me contrataron, pensaron en mí y siempre traté de estar a la altura. Y a veces casi ni cobro, porque cuando alguien te pide una gauchada, se la hacés".

"Yo tenía muchísimo trabajo y en diciembre dije: 'Voy a hacer el esfuerzo de no aceptar más cosas porque tengo mucho y no tengo vida’. No me veía con mis amigos, no iba al doctor, no me hacía las manos, los pies, no iba al gimnasio. Sólo trabajaba. Pensé: 'Voy a frenar un poco'. Y ahora, de un momento a otro, me llaman y me dicen que me quedo sin nada", se lamentó.

