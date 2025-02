Cuenca del Tarim, el Gran Sueño de Xi Jinping en tierra uigur

Irina Slav, para Oilprice.com: "La perforación de pozos ultraprofundos es una tarea complicada. Cuanto más profundo se llega, más caliente se pone el agua, y esto puede interferir en el proceso, por lo que la perforación ultraprofunda aún no es una práctica habitual. Sin embargo, el hecho de que las empresas energéticas chinas y los investigadores hayan colaborado en este tema es revelador y nos dice que China está dispuesta a llegar a esos extremos para aumentar el grado de autosuficiencia en el ámbito energético".

tarim.jpeg Ubicación de la Cuenca del Tarim.

Cuenca del Tarim

Se ha especulado sobre si la Cuenca del Tarim fue uno de los últimos lugares en Asia en estar habitados: región rodeada de montañas, de clima muy duro y árido. Estudios de ADN en las antiguas momias excavadas en el complejo de tumbas Xiaohe sugieren que, a principios de la Edad de Bronce, en la Cuenca del Tarim vivían pobladores originarios y otros llegados de Eurasia.

Son 906.500 km2 que incluyen el río Tarim, el desierto de Taklamakan, y K2 (la 2da. montaña más elevada del planeta, y la más difícil de escalar). Integra la Región Autónoma Uigur de Sinkiang. También es tierra de disputas milenarias, aunque no fue poe petróleo.

Los chinos 'yuezhi' a un antiguo pueblo del Asia Central que, derrotados por los xiongnu en el siglo II a. C., habían emigrado hacia el oeste y organizado el Imperio Kushán, por un lado; y el Reino de Agni, en la región de la actual ciudad de Karachahr, al norte de la Cuenca del Tarim.

En el siglo IV los chinos salieron de la Cuenca del Tarim y llegaron desde Irán e India, instalando el budismo. Recién con el emperador Li Shimin, de la dinastía Tang, los chinos reconquistaron la región y establecieron las «4 Guarniciones»: administración militar.

Era una zona estratégicamente decisiva: 3 tramos de la Ruta de la Seda atravesaba la Cuenca del Tarim por 3 oasis que dependían de las rutas:

La Ruta del Norte del Tarim,

La Ruta del Sur del Tarim,

La Ruta del Centro del Tarim, el itinerario más corto posible pero la mitad de la ruta fue abandonada desde el siglo VI.

Más tarde intentaron quedarse con la región los tibetanos, pero fueron derrotados. No obstante, en 751, los árabes derrotaron a los chinos en las orillas del río Talas, y los tibetanos aprovecharon, ocupando el Tarim. Más tarde llegaron los uigures, que hablaban la lengua turca antigua pero lograron una escritura local, que influyó en los mongoles. Más tarde la región quedó del lado del Islam. Pero entonces llegaron los Kara-Kitais, que restablecieron el budismo aunque con tolerancia.

En el paso siguiente, los del Tarim fueron de Genghis Khan. Los mongoles se hicieron cargo de la zona como si fuesen libertadores; se islamizaron gradualmente y adoptaron una lengua turca. Etc. etc. etc.

En la década de 1920, los de la Cuenca de Tarim adoptaron el nombre de uigures pero los comunistas alentaron la inmigración de chinos de las etnias han y hui. En 1955 se creó la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Esto es Sinkiang, donde hay quienes reclaman la independencia, para enojo de la gente de Beijing.

Hay 80 años, en el extremo oriental de la cuenca del Tarim comenzaron las pruebas nucleares de la República Popular de China.

cuenca del tarim.jpg Perforación en la Cuenca del Tarim.

Shendi Take 1

El pozo Shendi Take 1, de CNPC en la Cuenca de Tarim, atraviesa 13 capas de roca y alcanza formaciones de millones de años de antigüedad. La nueva perforación que desarrolla el equipo dirigido por la Academia China de Ciencias Geológicas permitirá perforar aún más profundamente la corteza terrestre y extraer nuevo petróleo y gas.

Pero el pozo Shendi Take 1 no es el pozo más profundo perforado en el mundo sino que es el pozo Chayvo, frente a la costa de la isla rusa de Sakhalin, trabajo de una filial local de Exxon, operador del proyecto Sakhalin-1, y supera los 12.000 metros de profundidad: 15 veces más largo que el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubai.

El depósito en el que se perforó el pozo contiene 2.300 millones de barriles de petróleo crudo y 480.000 millones de m3 de gas natural.

Es un hecho que los recursos de petróleo y gas no descubiertos del mundo se encuentran a mayores profundidades de las que se consideraban estándar.

China es candidata a este tipo de investigaciones porque es el mayor importador de petróleo crudo y gas del mundo. Por eso asume el desafío de alcanzar sus reservas locales de hidrocarburos, de acceso difícil, tal como la Cuenca del Tarim.

