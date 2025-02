¿DeepSeek te censura? Toda la verdad sobre el ChatGPT de China que causa furor y pánico

La estrategia es simple, pero efectiva: el modelo está diseñado para "evitar mencionar" acontecimientos controvertidos y centrarse únicamente en narrativas oficiales. Pruebas realizadas demostraron que DeepSeek se niega a responder preguntas sobre sucesos como la Revolución Cultural o la Plaza de Tiananmen.

La principal preocupación radica en la política de privacidad de DeepSeek: todos los datos de usuarios se almacenan en China, donde las leyes locales obligan a compartir información con funcionarios de inteligencia a simple solicitud.

Italia bloquea a DeepSeek AI, el chatbot de China

Italia bloqueó a DeepSeek IA, el chatbot de China que ha ganado popularidad, que intenta destronar al ChatGPT de OpenAI y que pretende instaurar una nueva narrativa global a favor de Pekín.

La Autoridad Italiana de Protección de Datos (Garante) ha paralizado el tratamiento de los datos personales de italianos por parte de Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. y Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co, dos de las compañías que controlan la mencionada aplicación china de IA, al no haber recibido la información reclamada sobre la seguridad y privacidad de los usuarios.

Garante consultó "qué tipo de información se utiliza para entrenar el sistema de inteligencia artificial y si los datos personales se recogen mediante actividades de web scraping —raspado de web—, que aclaren cómo se ha informado o se informa a los usuarios registrados y no registrados del servicio sobre el tratamiento de sus datos".

