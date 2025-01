Italia bloquea a DeepSeek AI, el chatbot de China

La Autoridad Italiana de Protección de Datos (Garante) ha paralizado el tratamiento de los datos personales de italianos por parte de Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. y Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co, dos de las compañías que controlan la mencionada aplicación china de IA, al no haber recibido la información reclamada sobre la seguridad y privacidad de los usuarios.