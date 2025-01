Phil Collins, el hombre detrás de los hits que marcaron épocas, cumple 74 años

En paralelo a su trayectoria en Genesis, Collins empezó su carrera solista en 1981 con Face Value, impulsado por el divorcio de Andrea Bertorelli, su primera esposa. Su éxito "In the Air Tonight" se convirtió en un himno gracias a la oscuridad que transmitía su atmósfera y a su inolvidable redoble de batería. Después, encadenó hit tras hit con temas como "Against All Odds" (1984), "Sussudio" (1985) y "One More Night" (1985).