Patricia Bullrich vs. Juan Grabois vs. Luis Caputo: Chicanas e insultos

La discusión de alto vuelo intelectual (¡!) siguió con la respuesta del líder del Frente Patria Grande y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quien llamó a Bullrich "Pepita la pistolera" y calificó a Luis Caputo de "bobo y cagón".

Captura de pantalla 2025-01-31 121501.png

"Pepita la pistolera salió a defender al Riqui Ricón que es bobo y cagón, ¡qué ternura! Pero pará... asumieron el 10 de diciembre del 2023 y me decís que... ¿bajaron 20% la pobreza? What!? ¿Estás mareada, 'piba' o no sabés sumar y restar? ¿Cuando vas en patrullero no mirás a la calle? Que te contesten los de Chequeado o la UCA. Boludeces en enero no atiendo", escribió en su cuenta de X, en respuesta a Patricia Bullrich.

Y sumó: "me venís persiguiendo hace años y no encontraste ni plata ni miedo. Seguí intentando".

Todo muy normal en la política argentina... después de esto, ¿qué seguirá?

-----------------

Más contenido en Urgente24:

La estafa telefónica que vacía tu cuenta sin que lo sepas

La promoción de Mercado Pago que es furor y todos están usando

Nissan y un mal escenario en Argentina: Fuertes rumores de salida

Rumor de desafío a Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti de jueces nacionales

Buque con bandera de 'Falkland' en aguas argentinas: Obvio, si Milei es 'thatcheriano'