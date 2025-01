Mark Zuckerberg al desnudo: Despidos de buchones, IA y Trump

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, está harto de las filtraciones, según audios filtrados compartidos por Business Insider, The New York Times y The Verge. Durante un reunión general de una hora con más de 70.000 empleados el jueves (30/01/25) bajó línea sobre la divulgación de documentos sensibles de la empresa, la inteligencia Artificial y su pacto con Donald Trump.