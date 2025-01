De Pablo y la baja de retenciones: "O les sobra plata o gastan a cuenta..."

"Yo no tengo ningún problema que un tipo se funda, porque el tipo es tonto o cosas por el estilo. Pero que un tipo se funda por acciones que están fuera de la empresa, del ángulo impositivo o sindical o judicial o no sé cuántas cosas más, porque no puede competir contra los chinos, como dice todo el mundo, es una barbaridad”, aseguró.

Ante la reunión de la Mesa de Enlace con el ministro Luis Caputo el próximo 6 de febrero y los reclamos del sector, De Pablo opinó: "Cuando dicen que bajan los precios internacionales, yo sigo todos los días el de la soja, y la verdad es que la soja no bajó, no sé, otros productos. Ahora, si viene un tipo, dice, no, pero la soja alguna vez estaba en 600. No, pará, vuelvo otra vez. Cada sector, cada región te va a contar que alguna vez estuvo mejor. Chocolate por la noticia”.

“Ese no puede ser un argumento desde el punto de vista de la negociación. El de la sequía, supongo que puede ser más atendible”, concluyó.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Arde la Patagonia en la era libertaria: Los focos activos que consumen miles de hectáreas

Palermo, Castelar, Moreno y Virrey del Pino: 4 videos de robos y muerte ocurridos el jueves 30/1

Noche trágica: Mueren argentino y su hijo en vuelo de American Eagle

Después de la tarjeta roja habló Ramiro Marra