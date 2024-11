"Estoy en contra de la importación que se ha anunciado facilitando los puerta a puerta"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1857505849620517072&partner=&hide_thread=false BOMBAZO DE ADORNI: EL GOBIERNO DE MILEI ELIMINA IMPUESTOS PARA COMPRAS EN EL EXTERIOR:



“Tiene como objetivo que los argentinos puedan importar más productos a un mejor precio, especialmente aquellos ligados al sector tecnológico y textil”



“Lo importante es que todos los… pic.twitter.com/lkuH4W73a2 — Agarra la Pala (@agarra_pala) November 15, 2024

“Aquí hay que bajar el costo de producción. Antes que bajar e l impuesto país yo hubiera sacado el impuesto al cheque u otro gravamen interno” aseguró el experimentado analista.

Resumiendo, si vos tenés una carga impositiva feroz y el importador no la tiene… ¿Es justo que se fundan las fábricas locales por la ineficiencia del Estado?” Se van a quedar en el camino empresas que son eficientes pero no competitivas por todo lo que le tienen que pagar a los distintos Estados. Esto es de sentido común. Resumiendo, si vos tenés una carga impositiva feroz y el importador no la tiene… ¿Es justo que se fundan las fábricas locales por la ineficiencia del Estado?” Se van a quedar en el camino empresas que son eficientes pero no competitivas por todo lo que le tienen que pagar a los distintos Estados. Esto es de sentido común.