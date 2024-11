Macri se anota un punto vs. Riquelme: Martín Palermo salió campeón con Olimpia

image.png Martín Palermo (con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, a su izquierda) se consagró campeón con Olimpia

“Desde que empecé mi carrera como entrenador (…) mi sueño era dirigir Boca y dirigir Estudiantes”, dijo alguna vez el Titán. Su segunda (más bien primera) casa. Allí donde hoy dirige los destinos de la institución Juan Román Riquelme, alguien con quien el Titán no tiene nada personal pero (ya lo ha dicho) no logran congeniar.

Una vez hasta le preguntaron sobre un posible ciclo como entrenador durante la gestión de Román, y dijo con honestidad que no lo veía posible. Que no le veía futuro. Fue una declaración sincera y alejada de polémicas o malestares. Era una verdad. Una verdad que el hincha de Boca lo sabe desde hace tiempo; desde hace décadas.

Martín Palermo, ¿la apuesta de Macri en un futuro?

La felicidad de Martín Palermo también puede ser, seguramente, la felicidad de Mauricio Macri. A fines del año pasado, en el contexto de unas agitadas elecciones presidenciales en la institución de la Ribera, Andrés Ibarra como presidente y Mauricio Macri como su vice fue la fórmula que se presentó como oposición para dar el batacazo contra la candidatura de Riquelme.

image.png ¿A Martín Palermo le espera un futuro en Boca?

Ibarra-Macri tenía su propio plan: Martín Palermo como entrenador de Boca. Si ganaban, la apuesta por el ídolo Xeneize como DT era una promesa de campaña. "Si las cosas salen como uno cree que puedan llegar a suceder, voy a ser el próximo técnico de Boca. Es mi deseo y es mi sueño", decía por aquel entonces un Palermo esperanzado.

El desenlace de los comicios no fue como hubiera esperado. Riquelme se aseguró un ciclo de 4 años como presidente de Boca y Palermo supo que iba a tener que esperar. Macri, cuya ambición no le hará olvidar tan fácil el anhelo de volver a dirigir los hilos del club, aguarda los errores no forzados de la gestión de Román para contraatacar. Y, a partir de hoy, la promesa del Titán como entrenador es un poco más sólida.

