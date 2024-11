Selección Argentina: el campeón del Mundo que Scaloni dejó de convocar

Los rivales de la Selección Argentina por Eliminatorias, un argumento posible a la ausencia de Guido Rodríguez

Así como Scaloni decidió no citarlo para esta doble fecha de noviembre, también optó por no llamarlo durante la ventana de octubre. En aquella oportunidad, la Selección Argentina se enfrentó a Venezuela y Bolivia. Ahora, la Albiceleste ya se midió vs. Paraguay de visitante y ahora le tocará hacerlo frente a Perú de local.

Quizás la respuesta a la ausencia de Guido Rodríguez, que ciertamente ha pasado desapercibida en estas dos convocatorias de fin de año, esté en el párrafo anterior: en los rivales.

image.png ¿Cuándo volverá Guido Rodríguez a la Selección?

Rodríguez siempre ha sido una alternativa fija para el DT. Para Scaloni resulta fundamental contar con un volante de sus características, con cualidades de contención, más defensivas, más pausadas y más de lucha que de juego. Más de overol que de creatividad. Que Exequiel Palacios esté permanentemente convocado es una muestra clara de ello.

Sin embargo, dado que la esencia de la Selección Argentina tiene una impronta creativa, en la que son los "enganches" quienes se juntan a tocar y dan vida al equipo, y teniendo en cuenta que el combinado nacional se viene enfrentando ante selecciones menores, no resulta llamativo que el entrenador haya decidido citar a jugadores más ofensivos.

Frente a defensas más cerradas, frente a equipos con menos contundencia en fases de ataque, Scaloni ha decidido prescindir de alguna pieza defensiva. En la balanza, Exequiel Palacios ha sido el elegido para quedarse y Guido Rodríguez el elegido para salir.

A Dibu Martínez lo vulneraron con una chilena y la Selección Argentina en shock Argentina cayó ante Paraguay en la última fecha de Eliminatorias

Basta ver que en la doble fecha de septiembre, cuando la Albiceleste jugó ante Colombia y Chile, dos equipos que podían lastimar más ofensivamente, Rodríguez fue parte de la convocatoria.

Los nombres que pujan por estar en la Selección Argentina

Por supuesto que la decisión del DT también tiene entre sus argumentos el abanico floreado de volantes argentinos jóvenes que piden pista. Varios de ellos fueron llamados para estos encuentros de noviembre: Nico Paz, Facundo Buonanotte, Thiago Almada. Incluso hay otros nombres que no ocupan precisamente el cupo de mediocampistas, pero que también le quitan lugar a Guido y el resto para meterse en la nómina, como Alejandro Garnacho o Taty Castellanos.

Lionel Scaloni ha dado muestras de que en la Selección Argentina nadie tiene ganado el puesto. Será tarea de Guido Rodríguez de darle justificaciones para volver a ser citado.

