La Selección Argentina sufre "El efecto Di María"

Todos los argentinos se preguntaron alguna vez que hará la Selección Argentina cuando se retire Messi, y la respuesta no solo generaba incertidumbre sino pánico, ya que no se sabe que irá a pasar. Pero a pesar de esto la transición que está haciendo el cuerpo técnico y la respuesta del equipo en los partidos que no jugó Messi es bastante buena. Lo que nunca se sospechó es el vacío que dejaría Ángel Di María cuando se retire.