Venezuela le empató a Brasil y sorprende: Las claves de Fernando Batista

VENEZUELALEEMPATOABRASILYSORPRENDELASCLAVESDEFERNANDOBATISTAFOTO2.jpg Venezuela logró un muy buen empate frente a Brasil 1-1 en las Eliminatorias para el Mundial 2026 producto de un gran trabajo del técnico Fernando Batista.

Batista fue ayudante de Claudio Úbeda en el sudamericano y en el mundial sub 20 en 2017 con Argentina, le tocó enfrentar a la camada venezolana que fue subcampeona del mundo en Corea en ese mundial sub 20. No es casualidad que edificó su columna vertebral con jugadores que integraban ese plantel: Wuilker Fariñez, Nahuel Ferraresi, Yangel Herrera, Yeferson Soteldo.