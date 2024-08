Fernando Batista quiere volver a USA (en 2026)

La Vinotinto Futbol Venezuela.jpg Festejo Vinotinto.

La gesta de Batista

La clasificación al Mundial es el objetivo principal, pero Batista también busca formar una selección que pueda competir al más alto nivel y dejar una huella en el fútbol internacional.

Sobre 10 selecciones participantes en el grupo de Eliminatorias, Venezuela se encuentra en 4to. lugar, una hazaña para una representación que nunca participó de una Copa del Mundo FIFA.

Se han jugado 6 fechas y lidera la Selección argentina, con 15 puntos. 'La Vinotinto' tiene 9, superando a Ecuador, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. En este momento, está clasificando para la Copa del Mundo.

El fútbol tiene un histórico desarrollo inferior al que tiene el béisbol en Venezuela, que es el deporte profesional más popular.

En verdad, Hugo Chávez Frías, pese a que casi fue jugador profesional de béisbol, le otorgó un impulso al fútbol porque es el deporte más popular en los países con los que trababa alianzas comerciales y políticas.

José Pekerman. José Pekerman, un referente de Fernando Batista.

Estados de ánimo

Batista dijo que su objetivo es impulsar a todos los jugadores de 'la Vinotinto' y por este motivo trata de ser empático con cada uno de ellos.

El DT integra lo que se conoce como 'Escuela de Don José' por José Pekerman, quien fue seleccionador de los equipos nacionales de la Argentina, Colombia y Venezuela. Él recomendó a Batista para continuar su legado.

“El fútbol requiere manejar los estados de ánimo. Me gusta ser empático con el jugador, a mí también me tocó estar de ese lado. Cuando ganás no sos un fenómeno ni sos un desastre cuando te toca perder”, destacó Batista.

“En un cuerpo técnico, todos son importantes. Tener confianza es importante a la hora de trabajar. Ser un cuerpo técnico es mucho más que planificar un partido”, agregó.

"Sabíamos que si no hacíamos una buena Copa América iba a repercutir en las Eliminatorias. Lo que se vivió este mes fue increíble. Tenemos un gran grupo en Venezuela".

Embed Fernando ‘Bocha’ Batista: “Tuve ofertas después de la Copa América pero le dije a mi agente que no escuchara nada. Estoy en Venezuela y es el lugar donde quiero estar, con el sueño de clasificar al mundial”. @DSportsRadio pic.twitter.com/P6Qwwc6kSr — Fútbol de Venezuela (@FutVe_Goleador) July 31, 2024

