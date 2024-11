Venezuela: Un director de orquesta se convirtió en holograma y dirigió en vivo gracias al 5G

image.png

Los espectadores presentes en la feria quedaron boquiabiertos al ver cómo el director holográfico controlaba cada aspecto de la interpretación musical. Sus indicaciones sobre tiempo, velocidad e intensidad llegaban instantáneamente a los músicos, demostrando que el futuro de las comunicaciones ya está aquí.

Esta demostración no solo marca un antes y después en la historia de las telecomunicaciones venezolanas: también anticipa una revolución en la forma en que interactuamos, trabajamos y, por qué no, hacemos arte.

Informe: La inteligencia artificial generará el 3,5% del PIB global en 2030

Según el nuevo informe de IDC, titulado The Global Impact of Artificial Intelligence on the Economy and Jobs, el gasto empresarial en inteligencia artificial tendrá un impacto económico acumulativo de $19.9 billones hasta 2030, generando el 3.5% del PIB global. Este cambio afectará a industrias como contact centers, servicios de traducción, contabilidad e inspección de maquinaria.

La investigación muestra que en 2030, cada dólar invertido en soluciones y servicios de IA generará $4.60 en la economía global, a través de efectos indirectos e inducidos. Este crecimiento se debe al aumento del gasto en soluciones de IA y al estímulo económico que estas generan, beneficiando tanto a los adoptantes de IA como a sus cadenas de suministro.

image.png La IA será fuerte de cara al 2030.

Lapo Fioretti, Principal Research Analyst de IDC, comenta: “En 2024, la IA entró en una fase de desarrollo acelerado. Al automatizar tareas rutinarias y desbloquear nuevas eficiencias, la IA transformará industrias y creará nuevos mercados ”.

Un 48% de los encuestados espera que algunas de sus tareas sean automatizadas por la IA en los próximos dos años, mientras que un 15% prevé la automatización de la mayoría de sus tareas. Sin embargo, solo el 3% cree que sus trabajos serán totalmente automatizados. A pesar de la automatización, surgirán nuevos roles como Especialistas en Ética de IA e Ingenieros de Prompts de IA.

