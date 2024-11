Duro informe: Guillermo Francos bajó la tensión con el campo, pero El BID echa leña al fuego

Silobolsa 1024x7681.jpg Los dichos de Guillermo Francos casi desatan un guerra con el campo.

“A nosotros nadie nos incentiva para hacer las inversiones ni nos da un régimen especial, aun cuando invirtamos anualmente 10 veces más que los que reciben los incentivos”, se quejó la entidad, que continuó: "no sólo no recibimos ayuda ni incentivos sino que el Gobierno, incumpliendo sus promesas, continúa con el mismo esquema extractivo de las anteriores administraciones. Y no hay, siquiera, un mínimo atisbo de que algo vaya a cambiar en el futuro" (en alusión a las retenciones a las exportaciones, que el Gobierno no bajó sino que además tuvo la intención de incrementar en el inicio del mandato).