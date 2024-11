Pep Guardiola desilusionó a los hinchas Brasil: "No soy una opción"

“Cuando pierdes 4-1, ¿qué puedo decir? Enhorabuena al Sporting de Portugal por el partido. Hicimos una primera parte fantástica, pero ahora nos cuesta marcar. Creamos, pero concedemos cuando el rival no hace gran cosa. La primera parte fue muy buena, marcamos un gol, pero las cosas sencillas las fallamos a veces. Tenemos que ser emocionalmente más estables”, apuntó sobre el partido en 'TNT Sport'.

Preguntado por su hipotético futuro como seleccionador de Brasil, Guardiola expresó con ironía: “Después de perder 4-1 ya no soy una opción para Brasil. Más que nunca quiero levantar al Manchester City y devolverlo a su máximo nivel”.

El Sporting de Lisboa de Rubén Amorim goleó 4-1 a un Manchester City que agrava su mal momento, en un encuentro jugado por la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2024/2025.

Phil Foden había adelantado pronto a los Citizens, pero los verdiblancos remontaron con furia, con un triplete de su goleador sueco Viktor Gyokeres (dos penales) y un tanto del uruguayo Maxi Araújo.

El Manchester City (ahora 6º) se queda anclado en 7 puntos, mientras que Sporting de Lisboa (10 puntos) queda provisionalmente segundo en la tabla de 36 equipos, solo superado por Liverpool (pleno con 12 puntos) e igualado con el Mónaco. “No me rindo, quizá la gente esté esperándolo, pero yo no me rindo. Quiero afrontarlo y levantar a los jugadores”, fue la arenga de Pep Guardiola, luego de la batalla.

Es la primera derrota del City en esta Champions, pero el tercer partido seguido que el equipo de Josep Guardiola pierde de manera consecutiva, después de su eliminación ante el Tottenham (2-1) la pasada semana en la Copa de la Liga inglesa y su derrota también por 2-1 en Bournemouth, el sábado pasado, por la Premier League.

El equipo campeón de Inglaterra es víctima en este inicio de temporada de una oleada de bajas que han obligado a Guardiola a llamar a algunos jugadores jóvenes e inexpertos de la entidad para cubrir los huecos.

Figuras como el flamante Balón de Oro Rodri están en la enfermería, así como Rubén Días o Jack Grealish, entre otros. Kevin De Bruyne, de baja las últimas siete semanas, e lkay Gündoan empezaron en la capital portuguesa en el banco y dispusieron luego de unos pocos minutos, sin gran incidencia. Primero, Foden aprovechó un error local en el área y marcó a los 4 minutos. Más tarde, Erling Haaland falló hasta cuatro ocasiones claras en la primera media hora y su equipo lo terminó pagando.

Viktor Gyokeres, que en la liga portuguesa lleva ya 16 tantos en diez jornadas, empató al culminar un contragolpe letal. Apenas iniciada la segunda parte, Maxi Araújo definió con clase ante Ederson, apenas unos días después de estrenarse como goleador en el campeonato luso, no perdonó. Más tarde, en llamas, Gyokeres selló otros dos gritos y acabó la faena. Otra pena máxima y otro atacante nórdico pudo haber reenganchado a los “Sky Blues”, pero el noruego Haaland falló el remate más sencillo, confirmando que no era su noche.

Ruben Amorim, que antes del partido fue obsequiado en el césped por su club con un cuadro donde se leía “Obrigado” (Gracias, en portugués), regaló esta victoria no solo a sus hinchas del Sporting sino a los del Manchester United, el equipo vecino y rival del City.

Un resultado que eleva todavía más las expectativas antes de su aterrizaje en Old Trafford, aunque antes tendrá su último partido al frente del Sporting de Lisboa, este domingo contra el Sporting de Braga en la liga portuguesa.

