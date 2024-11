Fernando Gago borró a un juvenil y 'palito' de Battaglia por la balanza

Además, “Pintita” les daría rodaje a los juveniles surgidos de la Reserva. De hecho, Santiago Dalmasso, quien debutó con Martínez en la Copa Sudamericana y es del gusto del DT, empezaría a discutirle el puesto al Colo. Por otro lado, Joaquín Ruíz, el cual debutó contra Lanús y también sería una alternativa, aunque por banda izquierda.

Fernando Gago busca dar el 'volantazo': cambio de esquema y 2 regresos

De cara al duelo frente al “Bodeguero”, Fernando Gago cambiará de esquema táctico y apelará al sistema que funcionó ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en Copa Argentina y apostará por la vuelta de Guillermo “Pol” Fernández y Miguel Ángel Merentiel, que son los que mejor rindieron en estos cuatro partidos.

Pésimo panorama de Boca y Fernando Gago cambia de esquema

Entre los últimos partidos de Diego Martínez, el interinato de Mariano Herrón (único triunfo) y los tres partidos de “Pintita” en el banco, el “Xeneize” es el peor equipo de la Liga Profesional de las últimas siete fechas. Si bien el cambio parece abrupto, lo cierto es que es una muestra de cuán preocupante es el presente del equipo y la urgencia que tiene por sumar de a tres ante el “Tomba”.

Salió mal, pero aún si hubiese salido bien, era difícil imaginar que se repitiera en la Bombonera la línea de tres centrales que no funcionó en la visita con derrota a Lanús. Es por eso que este miércoles habrá una nueva modificación del dibujo táctico, que sería similar a la de la clasificación a semifinales de Copa Argentina ante Gimnasia. Urgido por los resultados y con la necesidad de ir a lo seguro, Gago pasará del 3-4-3 del Sur al 4-2-3-1 de Rosario.

Fernando Gago también cambia de nombres

Con Aaron Anselmino y Marcos Rojo como titulares, el central que dejaría su lugar sería Nicolás Figal, que nunca recuperó el buen nivel de 2023. En su reemplazo ingresaría Miguel Merentiel para pasar a defender con cuatro y sumar un hombre de ataque. Tal como sucedió en cancha de Newell's, el uruguayo se moverá detrás de Edinson Cavani para terminar las jugadas dentro del área.

En tanto, y aunque el DT confía en sus condiciones, Ignacio Miramón dejaría el equipo titular. El ex-Gimnasia fue titular en los cuatros partidos del ciclo, pero nunca completó los 90’, y solo ante Riestra dejó una buena imagen. Quien volvería, a pesar de estar a ocho partidos de irse del club (o nueve, si juega la final de la Copa Argentina) es Pol Fernández.

El mediocampista de 33 años, que ya anunció que no renovará su contrato que vence en diciembre, mostró un buen nivel y algo de la rebeldía que necesita el equipo en el empate ante Riestra. Por eso, y ante el bajo nivel generalizado, Gago volverá a darle un lugar entre los 11 titulares.

Fernando Gago pidió “una fuerte autocrítica puertas adentro”

En conferencia de prensa, Gago expresó: “En el segundo tiempo no me gustó para nada el equipo. No se hizo nada de lo planeado y terminamos perdiendo. Para lograr resultados hay que seguir trabajando. Hay que entender que la situación no es buena y tenemos que hacernos responsables todos”.

“Hay partidos que los equipos te llevan a jugar de otra manera. El rival tiene debilidades, debimos buscar otras opciones, por momentos lo encontramos con los extremos y en otros no. No creo que sea una falta de situaciones por tener o no un jugador en el medio. Si nos faltó tener juego. Nos faltó tener más control del juego, defendimos muy bajo”, cerró en su concepto del encuentro.

Posteriormente, Fernando Gago fue consultado sobre los puntos a mejorar de su equipo y la “actitud” tras el gol convertido por el “Granate” y la falta de reacción futbolística: “La palabra actitud creo que la tienen todos los jugadores. No lo llevo a eso. Tenemos que sostener los 45 minutos del primer tiempo en los 90. El equipo lo vamos a encontrar con el correr de los partidos. Es trabajo, tiempo y acomodar la idea en lo futbolístico”.

Por último, dejó un concepto claro y conciso de cara a los próximos compromisos de Boca: “Tenemos que trabajar y hacer una fuerte autocrítica puertas adentro. Es muy poco el tiempo que llevo en el club, necesitamos continuidad en el juego y resultados”.

Sebastián Battaglia criticó a Fernando Gago por el método de la balanza

Por otro lado, el extécnico boquense, Sebastián Battaglia, se mostró en desacuerdo con el hecho de que un jugador baje abruptamente de peso en cuestión de semanas. “Me parece demasiado, no debería ser algo institucional la regla esa”, disparó.

“Yo tengo mis dudas. Está bien que el técnico tenga esas reglas, pero no es una buena propaganda para una institución. Entiendo que los jugadores tienen que estar en forma, pero me parece demasiado bajar seis kilos en tan poco tiempo”, comentó el futbolista más ganador de la historia del Xeneize, en una entrevista con Radio Splendid.

En los últimos días, trascendieron unas imágenes de Marcos Rojo en la que se percibía un notorio cambio físico. Y hasta se dijo que había adelgazado cerca de seis kilogramos. Sin embargo, lo concreto es que, de acuerdo a lo que deslizaron en las paredes de La Bombonera, ningún futbolista deberá estar por encima del peso ideal que estime el cuerpo técnico. El que incumpla esa norma, no jugará. Es una medida que Gago tomó en sus pasos previos en Aldosivi, Racing y Chivas de Guadalajara y Boca no será la excepción. No le tiembla el pulso al momento de dejar afuera a una figura por este tema.

“No debería ser algo institucional esa regla. No está bueno para el jugador ni para el entrenador que acaba de irse (Diego Martínez). Es llamativo”, continuó Battaglia, que actualmente está sin empleo como entrenador de un plantel profesional.

Si bien no se confirmó que fuera por el motivo particular del peso, las ausencias de Gary Medel y Frank Fabra en los convocados de sus primeros partidos estuvieron relacionadas con su nivel físico. No obstante, el colombiano, criticado por los hinchas del Xeneize debido a su insólita expulsión contra Fluminense en la final de la Copa Libertadores 2023, trabajó duramente en mejorar esta condición y fue citado al partido contra Lanús, que finalizó con derrota por 1-0. Asimismo, apareció en la nómina para recibir a Godoy Cruz este miércoles en La Bombonera.

Las fuertes críticas de Sebastián Battaglia contra el Consejo de Fútbol de Boca

Más allá de cuestionar algunos modos de Pintita, Battaglia expresó su deseo de que Boca empiece a ganar para no sufrir en la tabla anual. “Puede ser un golpe bastante duro que Boca no compita nuevamente en la Copa Libertadores. Por eso tienen que empezar a responder y ojalá que lo puedan hacer en este tiempo. Es lo que quieren los hinchas”, soltó.

Por último, cargó contra el Consejo de Fútbol, que lo echó de su cargo como DT en una estación de servicio, luego de las declaraciones de Diego Martínez respecto de la elección de los refuerzos. “No quiero volver sobre algo de lo que ya pasó hace tiempo. Me castigaron demasiado por lo que dije en una conferencia de prensa (NdeR: había opinado que el club debió haber sido más agresivo en el mercado de pases de mediados de 2022). Son maneras y formas, pero con eso te digo todo”, lanzó.

Fernando Gago sigue sin ganar en Boca e igualó un récord negativo en el club

Con este panorama, Gago alcanzó este último domingo 03/11 un récord negativo en la entidad de La Ribera que regía desde hace 35 años, el cual indica que no pudo ganar en los primeros cuatro partidos que dirigió en tiempo regular.

“Pintita” dejó Chivas de Guadalajara con la intención de darle una nueva identidad al “Xeneize” y ostentar de un equipo competitivo, sin embargo, desde su estreno no se consiguieron los resultados que se esperaban y ya son cuatro los partidos sin triunfos.

La derrota ante Lanús, sumada a la de Tigre y los empates ante Deportivo Riestra y Gimnasia La Plata (Copa Argentina), lo hicieron llegar a una racha negativa histórica en Boca que hace 35 años no ocurría, y es de Carlos Aimar.

En su periodo como DT del elenco de la Ribera en 1989, tampoco pudo ganar en sus primeros cuatro partidos, fueron dos empates y dos derrotas. Esta magra racha logró romperla en su quinto partido.

¿Qué necesita Boca para clasificarse a la Copa Libertadores 2025?

Ahora, el “Xeneize” tendrá una sola vida para clasificarse a la Copa Libertadores 2025. Es por eso que el cuadro boquense apunta a la Copa Argentina, donde deberá cruzarse con el entonado Vélez.

En un año de muchas complicaciones para el conjunto de La Ribera, con algunos malos comportamientos de los profesionales, eliminaciones en algunos torneos e incluso un cambio de técnico, la máxima aspiración deportiva es garantizarse la participación en la siguiente Copa Libertadores.

Y la Copa Argentina será su principal vía ya que en la tabla anual de la Liga, la situación es comprometida. Por ahora, Boca está en zona de Copa Sudamericana, el torneo que lo tuvo entre sus animadores en este 2024.

Por consiguiente, a falta de ocho partidos para el final del año, el “Xeneize” marcha noveno en la tabla anual con 50 puntos y por las estadísticas de los años anteriores necesitaría la mayoría de los puntos en los compromisos restantes: Godoy Cruz (L), Sarmiento (V), Unión (L), Huracán (V), Gimnasia (L), Newell's (V) e Independiente (L).

Por ejemplo, en las proyecciones debería ganar los cuatro cotejos de local y rescatar al menos una victoria de visitante, aunque este equipo haya ganado tan solo cuatro encuentros fuera de La Bombonera.

De no conseguir la Copa Argentina y quedar circunscripto a la tabla anual, Boca podría quedar en una situación bastante difícil porque atrás suyo está Independiente (ocupa el último puesto de Sudamericana), aunque solo por una diferencia de goles: si bien ambos conjuntos tienen una diferencia positiva de siete tantos, el “Xeneize” marcó 41 goles, mientras que el “Diablo” solo hizo 30, hasta el momento.

¿Qué le espera a Boca ahora?

De esta manera, Gago buscará cortar esta estadística este miércoles (06/11), cuando reciba a Godoy Cruz en La Bombonera por la vigesimoprimera fecha de la Liga Profesional.

