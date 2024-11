Nancy Pazos denunció ser acosada por un ministro de Alberto Fernández

Y utilizó, a modo de ejemplo, el caso de Pedro Brieger: "Una mujer, después de una situación de acoso constante por parte de Pedro Brieger, tuvo que mudarse del edificio donde vivía. Otra víctima, que se calló durante un montón de tiempo, tuvo que abandonar sus estudios".

"El acoso le quita la dignidad a la mujer. La saca el derecho y la posibilidad de mirarse al espejo y no sentirse del mismo modo en el que la hizo sentir su agresor. Hoy estamos tratando de ponerle calma a mucho dolor. Es inconmensurable el paso que se está dando. Le estamos poniendo un piso real y concreto a situaciones que cualquier de nosotras puede describir. Como periodistas, nosotros tenemos las herramientas para juntar testimonios", sostuvo.

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados reunió el martes 30 de julio para recibir a integrantes del colectivo de Periodistas Argentinas en el marco de la denuncia por acoso sexual en el ámbito laboral contra Pedro Brieger. La agrupación reclamó la falta de políticas de género de la actual gestión y citó a Mariano Cúneo Libarona.

Embed - COMISIÓN COMPLETA: MUJERES Y DIVERSIDAD - 30 de julio de 2024 - Diputados Argentina

La Comisión dictaminó una serie de iniciativas de resolución y declaración, entre los que se destaca el proyecto de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y modificaciones del artículo 27, sobre facultades de los jueces, impulsado por la diputada radical Karina Banfi y la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.

En lo que a la presentación de Periodistas Argentinas Respecta, Agustina Kämpfer y María Cecilia Guardati reclamaron, en nombre de todas las afectadas, "herramientas necesarias" para "impedir el acoso en ámbitos laborales y académicos" y propusieron modificar la Ley 26.485 que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Claudia Acuña, miembro del colectivo, detalló el objetivo de la visita de la agrupación a la comisión: "Somos un colectivo de diversas extracciones ideológicas, tenemos pocos puntos en común y eso nos enfoca porque lo que queremos es erradicar la violencia en nuestros oficios. Hicimos una encuesta entre las 230 integrantes de esta red que indicó que el 84 por ciento sufrió situaciones de violencia y de acoso".

"Lo que queremos es construir un ambiente laboral sin violencia, y en eso no hay grieta. Necesitamos una ley que legisle el acoso en estas circunstancias donde hay abuso de poder, asimetrías de edad, y conductas asquerosas que estamos tolerando todos los días", apuntó la comunicadora al comienzo de la reunión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PeriodistasdArg/status/1818383808523129104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1818383808523129104%7Ctwgr%5E95f180c9462dcc87122fa9f68ea0732da77ca6bb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fpedro-brieger-ahora-periodistas-argentinas-llevo-su-caso-diputados-n582189&partner=&hide_thread=false En el 2019 desde Periodistas Argentinas (PA) realizamos la encuesta "Violencia y machismo en nuestro entorno laboral" para obtener indicadores de la vivencia común. En efecto, 85% sufrió situaciones de maltrato por superior o jefe, el 80% abuso de poder y el 57% de acoso sexual. https://t.co/kakKiWGEGF — Periodistas Argentinas (@PeriodistasdArg) July 30, 2024

Tras las palabras de Acuña, Kämpfer y Guardati le extendieron a los presentes el informe La cultura del acoso: punto y aparte, en el que se reúne los primeros 19 testimonios que recopiló Periodistas Argentinas en contra de Brieger.

"Necesitamos que este problema baje al recinto para proteger a las mujeres del acoso sexual en los ámbitos laborales y académicos", indicó Kämpfer.

Logramos que nuestro acosador sexual reconozca públicamente los hechos porque a él no le quedó otra opción, éramos 19 mujeres Logramos que nuestro acosador sexual reconozca públicamente los hechos porque a él no le quedó otra opción, éramos 19 mujeres

Por su parte, Guardati manifestó que Brieger "actuó durante 20 años de esta forma", y añadió: "No es el único caso que enfrentamos de este tipo y muchas compañeras dudaban en dar el nombre o no porque siempre hay consecuencias laborales (pérdida del puesto)". "No pedimos sólo perdón, sino una reparación", enfatizó.

