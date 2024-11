El inesperado cambio en Ezeiza que complica a los viajeros

Sin embargo, las críticas constructivas no se hicieron esperar. Sir Chandler destacó la necesidad de mejorar la señalización y sugirió la implementación de métodos alternativos de pago para quienes no utilizan billeteras virtuales. Además, planteó una preocupación particular respecto a los visitantes extranjeros, aunque reconoce que no representan el público mayoritario que estaciona vehículos en el aeropuerto.

Para quienes prefieren los métodos tradicionales, el bloguero informó que las casillas para pago en efectivo se encuentran estratégicamente ubicadas en la entrada peatonal del sector E1. Sin embargo, advirtió sobre la complejidad de acceder a ellas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SirChandlerBlog/status/1853035313658056871?t=9EhmVk6lxts6y2JTHto0zg&s=03&partner=&hide_thread=false Estacionamiento en Ezeiza ahora con pago previo a la salida forzado https://t.co/aXOHOZnMHC pic.twitter.com/hJqILooj75 — Sir Chandler Blog (@SirChandlerBlog) November 3, 2024

La ausencia de carteles informativos emerge como el principal punto débil del nuevo sistema. Esta carencia genera confusión y demoras innecesarias, especialmente en momentos de alto tráfico cuando arriban simultáneamente vuelos internacionales. La situación expuesta por el viajero pone de manifiesto la necesidad de realizar ajustes significativos en la implementación de esta modernización.

