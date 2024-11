Lizy Tagliani quedó en el centro de la tormenta y Marcela Tauro no se la dejó pasar

La repercusión, obviamente no se hizo esperar. "Intrusos", uno de los programas más prestigiosos en el mundo del espectáculo, dedicó un extenso segmento al análisis del acontecimiento. La reconocida periodista Marcela Tauro no se guardó nada al expresar: "Está mal lo que hizo Lizy. No eran chistes. Lamentablemente, los chistes son cosas que Lizy piensa".