Disculpas públicas de Lizy Tagliani tras su exabrupto contra Cami Homs: "Me desconocí"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1853413668022878553&partner=&hide_thread=false Ayer, Lizy Tagliani tuvo una polémica reacción tras perder contra Cami Homs en el programa de #SusanaGiménez



Hoy, publicó una foto en su Instagram y recibió muchas críticas. Estuvo dando like a comentarios y respondió arrepentida: "estuve horrible una vergüenza" pic.twitter.com/kKUPslVQrD — TRONK (@TronkOficial) November 4, 2024

"A mitad de camino, cuando Sebastián me dice: 'Capaz entre nosotros o con nuestros amigos está bien, pero la chica no sabe'. Ahí recién me cayó todo. Más allá del cagadón irrespetuoso y maleducado que le dije, lo que más pena me da es que por cómo nos saludamos no se dio cuenta", agregó apenada.

Me dio mucha vergüenza ser así con ella, que fue muy amorosa conmigo. No tengo confianza, estuvimos en MasterChef, nos dijimos cosas muy lindas y le hice bromas. Me desconocí. No me da bronca haberlo hecho porque uno tiene que pagar las consecuencias, sino que tengo 54 años Me dio mucha vergüenza ser así con ella, que fue muy amorosa conmigo. No tengo confianza, estuvimos en MasterChef, nos dijimos cosas muy lindas y le hice bromas. Me desconocí. No me da bronca haberlo hecho porque uno tiene que pagar las consecuencias, sino que tengo 54 años

Y, acto seguido, destacó: "¿Cómo no me di cuenta al instante antes de decir esas barbaridades? Como, por ejemplo, 'argolluda', 'cornuda'. Fue horrible todo lo que le dije. Ella nunca me dio la confianza. Siempre fue amorosa conmigo".

image.png Homs resultó la ganadora del segmento Mi hombre puede del programa de Susana Giménez.

Además, la peluquera dejó en claro su preocupación por ella misma: "Lo que me pasó, que me hizo pensar que tendría que ir un psicólogo, ¿será que tengo que ir con un profesional? Porque lo que me apena es que me di cuenta 20 minutos después. Si no hubiera sido por Sebastián, ¿cómo no me di cuenta? Yo me digo de todo y me encanta, lo voy a seguir haciendo, pero no puedo perder ese respeto y ser tan maleducada con una persona".

Me agarró un ataque de ira, que no lo era porque me estaba divirtiendo. No me cuenta. Sabía lo que hacía, pero pensaba que era lo más y no me dejaba dormir. No puedo hacer nada, no es un delito ni puedo hacer nada con las opiniones del otro. Me chupa un huevo perder los trabajos, me puedo poner a peinar Me agarró un ataque de ira, que no lo era porque me estaba divirtiendo. No me cuenta. Sabía lo que hacía, pero pensaba que era lo más y no me dejaba dormir. No puedo hacer nada, no es un delito ni puedo hacer nada con las opiniones del otro. Me chupa un huevo perder los trabajos, me puedo poner a peinar

"Lo que pasa es que estuve para el ojete. No era mi grupo. No puedo decir que no fui yo, ya que lo fui. Puedo si hubiera sido mi círculo, por ejemplo, una de las barbaridades que decimos es por mi expareja. Hacemos esas cosas, pero ella no tenía nada que ver. Esa parte de mí fue horrible", sentenció Tagliani.

"Cornuda": Lizy Tagliani humilló a Cami Homs en el programa de Susana Giménez

En la noche del domingo (03/11) se llevó a cabo un nuevo programa de Susana Giménez en Telefe y la diva volvió a apostar a los juegos en pareja de famosos bajo el segmento Mi pareja puede del que participaron Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, Camila Homs y José Sosa y Micaela Viciconte y Fabián Cubero.

Si bien a lo largo de las diferentes pruebas predominaron las risas y el buen humor, lo desconcertante llegó sobre el final de la competencia. El momento se dio luego de que la diva anunció que la participante de Bake Off Famosos y su novio, actual jugador de Estudiantes de la Plata, se consagraban ganadores de $5.000.000.000 y de una semana de vacaciones en el exterior.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1853271056217227529&partner=&hide_thread=false "Aguante Tini":

Por los comentarios de Lizy Tagliani a Cami Homs en el programa de #SusanaGimenez pic.twitter.com/EZfUIQVIZx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 4, 2024

En medio de la emoción la expareja de Rodrigo De Paul comenzó a gritar de alegría, mientras aplaudía y buscaba la mirada cómplice de su compañero de equipo, que estaba sentado unos metros más atrás. Sin embargo lo que mayor repercusión generó en las redes fueron los comentarios que hizo la comediante, quien aseguró que el monto ganador por la influencer era equivalente a lo que cobra "de manutención".

"Estos gatos siempre tienen suerte. Qué bronca. La suerte que tiene esta cornuda”, dijo la conductora posteriormente. Asimismo, luego añadió con ironía antes de retirarse del piso: "Aguante Tini”. La frase fue en una clara referencia a la cantante, que fue señalada como la tercera en discordia tras la separación de la modelo y el mediocampista de la Selección Argentina.

----------

Más contenido en Urgente24:

La impresionante miniserie de Netflix con 9 capítulos que te van a fascinar

Un hotel all inclusive en Argentina con piletas termales

Alerta por rara infección de transmisión sexual: "Desagradable y dolorosa"