El inesperado pedido de Susana Giménez a Nicolás Occhiato: "Es un delirio"

La abuela de Nicolás Occhiato, protagonista de la noche

Otro momento destacado de la nota tuvo lugar cuando ingresó Concepción, abuela materna de Nicolás Occhiato. Visiblemente alegre por el acontecimiento la mujer expresó: "Diosa, hermosa, divina. Estoy muy contenta de estar acá con vos, con ellos”.

No obstante, posteriormente la señora fue por más cuando le dijo a Susana Giménez que ambas tenían 80 años. "Susana que hermosa estás. Escuchame, vos tenés 80 como yo", dijo para sorpresa de su nieto que quiso detenerla aunque la conductora lejos de negarlo lo reafirmó.







Por otro lado, la invitada reconoció que estuvo con problemas de salud aunque destacó que al ser invitada al programa rápidamente se repuso para poder formar parte.

"Yo le agradezco muchísimo, estoy contenta. Me olvidé de todos los dolores, estoy como nueva. No me duele nada. Hace un mes que no me levantaba", señaló contenta por la iniciativa que tuvo la producción del programa.

