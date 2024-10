Fernando Gago iba a hablar de Boca pero una periodista lo felicitó por su traje

Embed - "NECESITAMOS MEJORAR Y VAMOS A TRABAJAR PARA ESO": Fernando Gago, tras el empate en la Bombonera

Fernando Gago analizó el empate entre Boca y Riestra

“El resultado no me gusta, obviamente que necesitamos mejorar, vamos a trabajar para mejorar y esa es la mentalidad que tengo con los pocos días de trabajo que tengo. Ahora esta semana la tenemos larga que no tenemos que trabajar tantos partidos y a partir de eso, que el equipo mejore constantemente”, aseguró Fernando Gago tras la igualdad entre Boca y Riestra en la Bombonera.