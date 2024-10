Ricardo Caruso Lombardi expuso las tramoyas de Pablo Toviggino

image.png

De igual manera, la "denuncia" de Ricardo Caruso Lombardi, se relaciona con el Federal A y el equipo de SdE que juega en dicha caategoría, Sarmiento de La Banda.

Ricardo Caruso Lombardi vs Pablo Toviggino

Para poner en contexto, Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero llegó a la final por el ascenso en el Federal A y perdió ante Central Norte.

Actualmente y luego de dicha derrota por penales, busca acceder a la Primera Nacional por la "reválida" y está en cuartos de final ante Olimpo de Bahía Blanca (equipo con rica historia de primera división). La ida de este encuentro, salió 1 a 1 en Bahía y Sarmiento tiene ventaja deportiva.

Se dio a conocer en este contexto, que los 8 equipos que están en cuartos del Federal A, pueden incorporar 2 jugadores por futbolistas lesionados. ¿Quién tiene dos lesionados? Si, Sarmiento.

Ante esto, Caruso Lombardi fue durísimo contra lo que sucede en el Federal A: "el querido (Fernando) Rekers (juez del encuentro entre Olimpo y Sarmiento), jugó 20 minutos de 45 y no le cobró un penal a Olimpo. Ah y Luis Martínez, preparate que sos el próximo referí que va a dirigir a La Banda allá en Santiago. Y no quieren que lo televisen para que no lo vea nadie. Ya lo sabemos todos lo que va a pasar"

Sarmiento y Olimpo se enfrentarán el próximo domingo 3/11 y habrá que estar atentos por lo que suceda en dicho encuentro. Por lo pronto, los de Santiago del Estero, que serán locales, se encuentran mejor parados y los de Bahía Blanca deberán realizar un "milagro" para poder pasar de fase.

