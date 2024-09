Caruso Lombardi durísimo con Chiqui Tapia: "Esto no es lo que elegimos"

Ricardo Caruso Lombardi vs Chiqui Tapia en X

El principal motivo por el que "twitteó" Caruso Lombardi, es la incorporación de Rubén Darío Insúa a Barracas Central. El ex deté de Racing posteó lo siguiente: "Ayer avisamos el DT ( Insua) tuvo que aceptar , si no , no dirije más acá , lo mismo le pasó a san Telmo , no dio al jugador y lo liquidó !!!, árbitros VAR , etc. esto no es lo que elegimos , y el que habla ( dt. , jugadores , periodistas ) va para afuera , que triste todo."