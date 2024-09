San Lorenzo en guerra: Marcelo Moretti vs Matías Lammens (en medio de inhibiciones)

Marcelo Moretti vs Matías Lammens

En base a las nuevas inhibiciones, Moretti (quien está muy twittero...) posteó en su X personal:

"No le pagaron a NADIE. Así gestionaron Lammens y sus amigos…. (no nombra a Tinelli) Y pensar que algunos personajes nefastos de la política interna y del pseudo periodismo partidario (palito a Agustín Muzzupappa)siguen operando en contra de nuestra gestión que sigue adelante con recursos propios, inteligencia, humildad y capacidad y continua día tras día levantando inhibiciones, embargos y deudas… San Lorenzo sigue operativo gracias a esta dirigencia que ganó las elecciones por amplio margen el 17/12 pasado. Y vamos a seguir trabajando para llevar al Club al lugar que todos los sanlorencistas queremos… No hay muestra mas cabal que la nuestra de que los propios SOCIOS pueden llevar adelante una gran gestión."

Luego de esto, se difundió un mensaje que Lammens le habría mandado a Moretti mediante WPP, que entre otras cosas dice: “Siempre fuiste un arrastrado y un cobarde” “Pusiste una cervecería en Inferiores” “No tenés ni idea de qué hay que hacer con San Lorenzo”

Esto adquiere sentido, debido a que luego, Moretti, twitteó: "En breve los resultados de la auditoría. Tranquilo muchachos. No manden WhatsApp desesperados. La justicia llega a Boedo."

En el medio de todo esto, San Lorenzo, que sigue desangrando por errores dirigenciales de unos y de otros. De igual manera, cabe aclarar que el mismo Moretti, durante años estuvo involucrado en el gobierno de Lammens. Luego se despegó y hoy por hoy gobierna estando en otra fuerza política.

