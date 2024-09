Entre lágrimas, Luis Suárez anunció su retiro de la selección de Uruguay

Las declaraciones de Luis Suárez en su anuncio de retiro

Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de .



https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oRuiJVUBz0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2024

"Me voy con la tranquilidad de que di todo lo que tenía por la selección. Di el máximo. No tengo nada para reprocharme en ningún momento", señaló en la conferencia de prensa un Lucho al que le costó hablar porque las lágrimas y la emoción no lo dejaban.

Se trata de la segunda despedida del año, tras la baja sensible de otro jugador histórico charrúa: Edinson Cavani. El goleador de Boca Juniors tomó la decisión de dejar la Celeste a fines de mayo, y lo dio a conocer a través de una sentida carta que publicó en redes sociales.

En la conferencia de este lunes el Pistolero expresó: "Hay que quedarse con todo lo vivido. Me tengo que ir con todo el cariño que me llevo de la gente y de mis compañeros". Se retira así el máximo goleador de la Celeste, con 69 tantos anotados a su cuenta personal, y que no quiso revertir su decisión a pesar del pedido de un compañero especial. "El Loco (Abreu) me intentó convencer de que no deje la selección", reveló.

"Creo que no hay mejor orgullo para uno mismo que irse sabiendo cuándo es el momento indicado. Me retiro de la selección porque yo quiero dar un paso al costado, en el sentido de que hay jugadores con grandísima proyección. Tengo 37 años y sé que para el próximo Mundial es muy difícil de llegar. Que me retire yo y no las lesiones, me reconforta mucho", agregó. Suárez.

El viernes 06/09, en el Estadio Centenario, el Pistolero dará su última función.

