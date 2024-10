La UBA se niega a la auditoría de la SIGEN por falta de "transparencia"

Por otro lado, la UBA publicó en su página web oficial un comunicado donde explica la cuestión de las auditorías y todos los organismos y poderes del Estado que la auditan acompañado por informes de ejecución presupuestaria.

"La SIGEN no aporta transparencia"

El secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, Matías Ruiz, señaló: “Los informes le llegan mensualmente al Ministerio de Capital Humano al máximo nivel de detalle de gastos establecidos”.

Y en línea con Gelpi, insistió: “Nunca la UBA se ha negado en hacer las auditorías, de hecho, queremos que sean más siempre dentro del marco de las leyes. Está Universidad ha decidido proponer una consulta externa”.

Además, Ruiz cuestionó duramente a la SIGEN: "La SIGEN no aporta transparencia porque hay informes que la universidad presenta que no son publicados. La Universidad informa todas las auditorías y está en la página web porque son públicas. No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todas y que tiene el Poder Ejecutivo. La UBA rinde el 100% de los fondos, está todo detallado”.

La causa judicial

A su turno, Leonora Colombo, que integra el Claustro de Graduados del Consejo Superior de la UBA, explicó en qué consiste la presentación judicial contra las auditorías de la SIGEN presentada el viernes pasado: “Es una acción declarativa de certeza que fue iniciada el día viernes. ¿Cuál es el objetivo de la acción declarativa de certeza? Acá hay una discusión o un debate respecto a la interpretación del sistema jurídico vigente. La Universidad sostiene que la SIGEN no tiene competencias para auditarla y el Poder Ejecutivo sostiene que sí. En nuestra República, el órgano constitucional que está llamado a resolver este tipo de conflictos es el Poder Judicial, con lo cual la Universidad ha elegido encausar institucionalmente este debate para lograr un pronunciamiento del único órgano que es el último intérprete de la Constitución y las leyes”.

“La SIGEN puede ejercer sus actividades de control respecto a los entes y organismos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. No es una opinión de la UBA. Esa es la letra de la ley. En el año 1994, se modificó la Constitución y se incorporó en el artículo 75, inciso 19, de la autonomía universitaria. La Corte Suprema precisó en el año 2003, o sea hace 20 años que está saldada esta discusión, que la autonomía implica que las universidades no dependen del Poder Ejecutivo y que están exentas de cualquier tipo de interferencia o control del Ejecutivo sobre todas sus actividades, incluyendo las económico financieras”, argumentó.

