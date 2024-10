"Fin de ciclo": Pullaro sigue desafiando a la Corte Suprema de Santa Fe

No va más: Ciclo cumplido

Pullaro dijo que lo que debe hacer la Justicia es demostrar que con los recursos que tiene puede planificar para lograr ser más eficiente. Sobre esa línea recordó que en diciembre desde su gestión les enviaron una carta pidiéndole cuáles eran, según lo que ellos entendían, los cargos que debían cubrir rápidamente. Pero, al no haber llegado ningún tipo de dato -tal señaló Pullaro- no se pudo tomar una decisión.

"Hoy la Corte tiene un promedio de edad de casi 80 años. Entonces, claramente esos no tienen hoy por hoy la posibilidad de repensar una política distinta porque entraron algunos más de 30 años. Esa es la discusión, pero no en términos procesales. Es gente grande, le cuesta repensar la Justicia que necesitamos. Todos cumplimos ciclos", cerró sobre el tema.

Seguridad

Por otro lado, el mandatario referenció sobre la seguridad, un punto imposible de esquivar, cada vez que Maxi abre rueda de prensa, luego de meses difíciles opacados por la violencia. Dentro del contexto, manifestó sobre la situación de Rosario que si bien "empieza a renacer", insistió en no bajar la guardia. Poner mano dura en las cárceles y en la calle permitió que los homicidios muestren un marcado descenso, claro está. Pero Pullaro intentó no alimentar su propio ego: "no estamos como queremos".

Una declaración que aclaró un panorama el cual, si bien los números son algo más "alentadores", no permite que haya nada por celebrar. Los asesinatos continúan... y lo peor es que volvieron a agarrar vuelo.

El gobernador santafesino afirmó: "Creemos que falta muchísimo, aunque los parámetros de violencia se asemejen a los 90', no es una batalla ganada, es solo un momento". En tanto, comentó que lo necesario para equilibrar la situación son dos años de estabilidad en el delito.

Luego de un fin de semana más que movido, con grandes propuestas en la ciudad, música (Festival Bandera), deportes (Newell's Vs. Sarmiento), y una temperatura que acompañó para disfrutar el aire libre, Pullaro se alegró por lo que se vivió pese a que sobre el final subrayó: "No hay que cantar victoria".

