Noboa, en caída popular en Ecuador: Arremete con la quita de millones a narcos

Horas antes de confesar el descenso del apoyo popular, Daniel Noboa dijo en una entrevista en la TV ecuatoriana que su gobierno le ha quitado a los grupos narcodelincuenciales unos $ 3.000 millones en decomiso de drogas y otros ‘golpes’ al delito organizado.

Claramente sus declaraciones son parte de una precampaña de cara a las urnas de febrero.

Incluso Noboa aseveró que gracias a un trabajo en conjunto de los ministerios del Interior y de Defensa, la Policía, las Fuerzas Armadas y las gobernaciones, se han reducido en un 17 % las muertes violentas y que hay menos muertos civiles no sicarios (sin antecedentes penales)

Además mencionó la necesidad de que se apruebe la reforma parcial a la Constitución en la Asamblea Nacional, para que se permita la instalación de bases militares extranjeras en el país. Una inciativa que desde la bancada opositoria la condenan por representar una 'injerencia extranjera'.

“No lo sabemos, ojalá que sí, el Ecuador lo necesita”, sentenció.

Noboa, entre la espada y la pared a poco de las urnas en Ecuador

Hasta mediados de septiembre cuando estalló la crisis energética en Ecuador, el presidente Daniel Noboa lideraba la intención de voto de cara a las elecciones del 2025 ante un escenario de reelección.

Pero no sólo su imagen se ha deteriorado por los apagones de 14 horas en varias ciudades, sino también por varias denuncias públicas en contra de la empresa familiar de exportación de bananas, a la que acusan de usar de fachada para traficar droga.

image.png Meme que circula en redes del escándalo del supuesto tráfico de droga debajo de las bananas.

Noboa, que ha prorrogado varias veces el estado de excepción por los motines en cárceles, los atentados sicarios a diversos políticos en la vía pública, el asalto a un canal de televisión y por el magnicidio del año pasado al candidato presidencial Fernando Villavicencio, está por estos días en el escarnio público.

Es que el ex ministro de Rafael Correa, José Serrano, denunció que hay toneladas de cocaína ocultas en cajas de exportación banano de la propiedad de la familia Noboa. Tal grave denuncia generó una serie de investigaciones en medios de comunicación colombianos y que salieran a la luz otras acusaciones análogas que pesan contra el clan Noboa.

José Serrano denunció en redes sociales que la Policía de Ecuador incautó toneladas de cocaína en Machala, las que irían con destino a Europa y habló de una connivencia directa con el gobierno.

La droga estaba oculta en cajas de banano de la empresa Palacios Pazmiño Fruit Pulpafruit SA. Por ello fueron detenidos -por pocas horas- la cuñada del ministro de Agricultura y el gerente de la compañía, propietario de la comercializadora que intentó enviar la cocaína a Europa: pero a las pocas horas la funcionaria y el gerente de la companía salieron en libertad y sin cargos.

El gerente general de la empresa Palacios Pazmiño Fruit Palpazfruit S.A. (Ecuador) es el medio hermano del ministro de Agricultura, Franklin Danilo Palacios y la presidenta de la compañía es su cuñada, María Fernanda Pazmiño.

La liberación de la cuñada del Ministro de Agricultura y el hecho de que la empresa se encuentra en el listado de exportadoras activas del Sistema de Control Bananero Unibanano (que ha sido denunciado por crear cupos ficticios para enviar cargamentos de fruta con droga) ha generado un gran revuelo en la sociedad ecuatoriana, hastiada de la connivencia del narcotráfico con el poder político.

Lo que más levantó sospechas sin dudas es que la fiscal Lucrecia Espinoza decidió no formular cargos contra la esposa del ministro ni le incautó la droga, un escándalo.

Del mismo modo, previo a las elecciones del 2023, el líder indígena ecuatoriano Leónidas Iza llamó a no votar a la derecha y dejó entrever que la empresa bananera de los Noboa con la fachada de vender frutas traficaba cocaína en los cargamentos de banano.

Quién es Noboa, un presidente a las órdenes del lucro

Daniel Noboa sucedió al mandatario neoliberal Guillermo Lasso (Movimiento Creo) que adelantó las elecciones al estar envuelto en un escándalo de corrupción y malversación de fondos públicos que fue fogoneado desde los escaños que responden a Rafael Correa.

Lo particular del nuevo gobierno es que Noboa duraría sólo 17 meses debido a que es el tiempo que completa el mandato de Lasso.

Es el mandatario más joven en la historia de Ecuador, con sólo 36 años, y su victoria tuvo mucho que ver con su campaña en redes sociales, tal como el libertario argentino Javier Milei. El nuevo presidente se graduó de Administración Pública en la Universidad de Harvard y ocupó un escaño en la Asamblea Nacional hasta hace poco.

Tal candidato del establishment, Noboa, goza de un abultado patrimonio: su familia es dueña de la Exportadora Bananera Noboa, que pertenece al Grupo Noboa que tiene 110 compañías, y goza de activos por USD 1.355 millones. El control del grupo está en manos de Álvaro Noboa Pontón, su padre, quien también se había postulado 5 veces a la presidencia ecuatoriana.

