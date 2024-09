Narcopoder en Ecuador: Denuncian droga oculta en cargamentos de los Noboa

Cocaína en los cargamentos de banano de los Noboa: Grave denuncia

Previo a las elecciones del 2023, el líder indígena ecuatoriano Leónidas Iza llamó a no votar a la derecha y dejó entrever que la empresa bananera de los Noboa con la fachada de vender frutas traficaba cocaína en los cargamentos de banano.

Luego de una denuncia suya, la Policía Nacional logró incautar 293 kilogramos de droga que estaban ocultos dentro de las cajas de la fruta destinadas a la exportación hacia Rotterdam, Holanda.

En el interior de los cartones de banano, se encontraron 6 101 envolturas de cocaína, camufladas en las tapas de la base de cada cartón. Pero sólo se detuvo a una persona de poca monta y no se comprobó la participación de la empresa Noboa Trading Co., del clan familiar del actual presidente.

Ahora, tras casi un año de ello, el exministro ecuatoriano del gobierno de Rafael Correa, José Serrano, denunció en redes sociales que la Policía de Ecuador incautó toneladas de cocaína en Machala, las que irían con destino a Europa y habló de una connivencia directa con el gobierno.

image.png

La droga estaba oculta en cajas de banano de la empresa Palacios Pazmiño Fruit Pulpafruit SA. Por ello fueron detenidos -por pocas horas- la cuñada del ministro de Agricultura y el gerente de la compañía, propietario de la comercializadora que intentó enviar la cocaína a Europa: pero a las pocas horas la funcionaria y el gerente de la companía salieron en libertad y sin cargos.

El gerente general de la empresa Palacios Pazmiño Fruit Palpazfruit S.A. (Ecuador) es el medio hermano del ministro de Agricultura, Franklin Danilo Palacios y la presidenta de la compañía es su cuñada, María Fernanda Pazmiño.

La liberación de la cuñada del Ministro de Agricultura y el hecho de que la empresa se encuentra en el listado de exportadoras activas del Sistema de Control Bananero Unibanano (que ha sido denunciado por crear cupos ficticios para enviar cargamentos de fruta con droga) ha generado un gran revuelo en la sociedad ecuatoriana, hastiada de la connivencia del narcotráfico con el poder político.

Lo que más levantó sospechas sin dudas es que la fiscal Lucrecia Espinoza decidió no formular cargos contra la esposa del ministro ni le incautó la droga, un escándalo.

Incluso, Ecuador Chequea consultó al Ministerio de Agricultura sobre este caso y la entidad sólo respondió que la cuñada y el medio hermano del Ministro no se encuentran detenidos: “No se comprobó responsabilidad directa de la empresa cuyo representante legal es hermano (por parte de padre) del Ministro, y presidenta su esposa. En todos los casos de contaminación se cita a la empresa, así es el protocolo judicial, pero en el expediente no se ha determinado responsabilidad. Este es uno de los miles de casos de contaminación de contenedores que se realiza fuera de la cadena de trazabilidad del producto”.

"Todos los caminos conducen a Noboa"

"Hay una perfecta complicidad entre empresa y estado, por eso todos los caminos conducen a Noboa. Durante mucho tiempo, el precio internacional de banano estaba por debajo de los costos de producción. En cualquier sector del mundo eso hubiese significado la quiebra. En ecuador no. ¿Por que? Hay dinero que viene de otro lado para sostener la operación", reveló una fuente que trabaja en la investigación al medio LPO.

image.png Fuente: Superintendencia de Compañías

image.png CUADRO 2 fuente: Superintendencia de Compañías

La misma fuente comentó que hay ·una continuidad con el gobierno de Lasso y el punto clave se llama Bernardo Manzano, el verdadero puente entre Lasso y Noboa. Manzano fue ministro de Agricultura de Lasso y estuvo involucrado en el caso Leon de Troya. Era el responsable de otorgar cupos falsos de exportación de bananas donde metían la droga".

El caso 'León de Troya' es el nombre que recibió la investigación que inició en épocas de la asunción del expresidente Guillermo Lasso, tras que la Unidad Nacional de Investigación empezó a seguirle los pasos a una banda delictiva dedicada al envío de drogas al extranjero.

"Lo agarraron con las manos en la masa y no se sabe donde está. Mientras era funcionario publico no renuncio a sus cargos dentro del grupo Noboa, algo que es ilegal en Ecuador", dijo la fuente a LPO.

