Rock total: Linkin Park anunció fecha en Argentina y el precio de las entradas

Todo lo que tenés que saber sobre esta llega a Argentina

Con un repertorio que atraviesa generaciones, Mike Shinoda y compañía traen consigo no solo sus clásicos inolvidables como "In The End" y "Somewhere I Belong", sino también su más reciente material discográfico. El single "Up From The Bottom" ya genera expectativa entre sus seguidores, adelantando lo que será la Edición Deluxe de su álbum From Zero.