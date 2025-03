Pappo, el dios de la guitarra: La historia del hombre que hizo rugir el rock

En la segunda mitad de los ‘70, Pappo decidió probar suerte en Inglaterra, donde se empapó de la crudeza del punk y el heavy metal de la NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal). De vuelta en Argentina, volcó toda esa energía en Riff, la banda que en los ‘80 llevó el rock pesado a un nuevo nivel. Con su look de cuero negro, actitud desafiante y riffs demoledores, Riff sacudió la escena con discos como Macadam y Contenidos. Su música fue la banda sonora de una juventud rebelde que encontraba en él un ídolo de carne y hueso.