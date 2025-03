Inflación: Analistas esperan que el aumento de la carne marque el salto en febrero

Las subas en el precio de la carne marcaron la tónica del mes, llevando a registrar una marcada aceleración de los precios Las subas en el precio de la carne marcaron la tónica del mes, llevando a registrar una marcada aceleración de los precios

Los valores de la carne se dispararon un 7,8% en su medición.

Consumo carne El repunte en los precios de la carne alteraron los cálculos para febrero...

Nuevo salto en la inflación

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,3%, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del dato oficial de enero. Así, en el primer bimestre del año, la inflación acumulada es del 4,6%, sustancialmente inferior al 36,6% acumulado en el primer bimestre del 2024.

En cuanto a la variación interanual, el reporte reflejó que alcanzó el 66,7%, marcando la décima desaceleración consecutiva y la segunda por debajo del 100%, tras haber quebrado esa barrera en enero pasado cuando se ubicó en 84,5%.

Desde Libertad y Progreso explicaron que si bien todo indicaba que íbamos hacia una "desaceleración de la inflación", "en la segunda parte de febrero, se registraron incrementos por encima de lo previsto".

Y coincidieron con 'Eco Go' en que el rubro alimentación y en particular a la carne logró la mayor incidencia de la aceleración al indicar que "buena parte de esto se explica por los aumentos en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, particularmente en la carne, cuyo incremento fue superior al 7%".

