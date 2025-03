River sufrió, pero dio una muestra de carácter ante un Monumental caliente

image.png El Millonario jugó un buen partido

Porque el Millonario perdió mal aquel partido. No solo no ganó, no solo no jugó bien, sino que tampoco demostró carácter ni deseo de querer ser campeón. Las tribunas, esta tarde ante el Decano, se lo recordaron al plantel. El Monumental habló. El aplausómetro se hizo presente en la previa, en una cancha furiosa con la gran mayoría del equipo.