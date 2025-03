El ex River que quiere desvincularse del fútbol luego del retiro

Luego continuó diciendo que le gustaría hacer:

“Quisiera disfrutar mis hijos, mi familia, porque me he perdido muchas cosas. Disfrutar de mi mamá, que justamente ahora está pasando por una enfermedad que está tratando y ojalá salga todo bien. Es eso, que quisiera compartir más en familia, con mis amigos, estar más tranquilo y desligarme del fútbol. Capaz que, en unos meses, cuando me retire, me agarran ganas de meterme algo. Pero la verdad es que por ahora no quiero saber nada más con el fútbol”.

Matías Suarez y la actualidad de River

Entre los temas que tocaron también estuvo el presente de River por el cual Matías Suarez dice estar muy apenado.

“Duele ver a un club tan grande, tan lindo, con compañeros que han dado todo por esa camiseta, al que hoy no le están saliendo las cosas. Es difícil porque sabemos la exigencia que tiene River. Ese club es ganar, ganar y ganar. No se permite otra cosa”.

Luego siguió:

“Le deseo lo mejor a mis compañeros. Sé que van a revertir esta situación porque son grandísimos jugadores, que tienen el nivel para ponerse esa camiseta. No tengo dudas que lo van a revertir, tanto Marcelo (Gallardo) que es un gran entrenador como el club que está preparado para dar vuelta esta situación”.

