Rodolfo D'Onofrio, Plan B (o no tan B) en un River Plate golpeado

Días complicados en River Plate, porque es año electoral, se invirtió mucho dinero en un plantel que no está funcionando, y la esperanza vinculada al regreso de Marcelo Gallardo como entrenador se está diluyendo. No es el Marcelo Gallardo de los días de Rodolfo D'Onofrio, dicen algunos. Son optimistas: el último año no fue bueno para ninguno de los 2. Ni para Enzo Francescoli, quien era el manager.