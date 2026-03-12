San Lorenzo: Histórico político de River irrumpe fuerte en la escena del Ciclón

image

En medio de su campaña rumbo a la presidencia, Agote sorprendió al mostrarse públicamente junto a Rodolfo D'Onofrio, histórico ex presidente de River Plate.

“Hoy almorcé con el mejor dirigente de escritorio de la historia. El que, al trotecito, entró a la cancha de Boca a susurrarle al oído a un réferi. Charlamos sobre la situación del fútbol argentino y nos dio muchos consejos sobre cómo afrontar la crisis de San Lorenzo. El número uno”, escribió Agote en sus redes sociales.

Más tarde, en respuesta a un usuario en X, agregó: “Hablamos mucho de lo que se viene para San Lorenzo y muy gentilmente se puso a disposición para lo que necesitemos. Capo total”.

Si bien D'Onofrio no tendría intenciones de involucrarse directamente en la política del club de Boedo, su gesto fue interpretado como una señal de respaldo a la agrupación de Agote en caso de que logre imponerse en las elecciones.

image

Las dudas sobre Sebastián Pareja

El pasado jueves 5 de marzo no fue un día más para la política en San Lorenzo. La agrupación liderada por Manuel Agote, denominada Movete Boedo Movete, realizó su presentación oficial de cara a las próximas elecciones del 30 de mayo.

Una de las particularidades del acto fue la presencia de Sebastián Pareja en primera fila. El presidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y hombre cercano a Karina Milei es uno de los dirigentes más próximos a Agote.

De hecho, en la Asamblea Extraordinaria de diciembre de 2025 se presentó una lista con Agote a la cabeza y Pareja como vicepresidente.

Esta situación despertó algunas sospechas dentro del mundo azulgrana sobre la posibilidad de que, en caso de imponerse en las elecciones, se acerque el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas al club de Boedo.

Sin embargo, hay varios factores a tener en cuenta. Por estatuto, hoy resulta prácticamente imposible que las SAD desembarquen en el fútbol argentino, al menos en el corto plazo.

Además, el Día del Hincha de San Lorenzo se celebra cada 30 de noviembre justamente porque los fanáticos del Ciclón impidieron en su momento que el club se transformara en una sociedad anónima.

En ese sentido, el propio Agote aseguró tiempo atrás: “Sebastián Pareja no es parte de la mesa de las SAD. Además, fue quien evitó que Moretti avanzara con su intento privatizador cuando le ofreció al Gobierno nacional transformar a San Lorenzo en SAD”.

image

El 31 de marzo será el cierre de listas y, seguramente, se avecinan meses intensos en la vida política del club de Boedo.

Cabe recordar que quien resulte electo gobernará hasta fines de 2027, fecha en la que originalmente debía finalizar el mandato de Marcelo Moretti.

