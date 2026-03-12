La Finalissima ya tiene sede. Hace apenas minutos, medios españoles confirmaron que el partido entre Argentina y España se disputará en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid. El anuncio surge desde el entorno mediático del club blanco y podría oficializarse en las próximas horas.
ÚLTIMO MOMENTO
Hay sede: la Finalissima se jugaría en este estadio de la capital de España
La Finalissima entre la selección argentina y la España de Luis de la Fuente ya tendría sede: el Santiago Bernabéu del Real Madrid.
Tras varias idas y vueltas e incluso confirmaciones desde distintos portales y cuentas vinculadas a los organismos organizadores (que señalaban a Doha y al estadio de Lusail como sede definitiva) el encuentro cambió de rumbo en el día de hoy. Se habló de Roma, de Londres y también de Barcelona, pero hay una ciudad que cerrará finalmente el acuerdo: Madrid.
Así lo adelantaron este mediodía europeo distintos medios españoles. El Santiago Bernabéu de Florentino Pérez pondrá la firma para albergar el duelo entre la Argentina de Lionel Scaloni y la España de Luis de la Fuente. Un cruce que promete una imagen simbólica para el fútbol mundial: Lionel Messi frente a Lamine Yamal, historia y futuro frente a frente.
La confirmación llegó desde El Partidazo de COPE
La información comenzó a tomar fuerza durante el mediodía europeo en El Partidazo de COPE, uno de los programas deportivos más escuchados de España. Allí, la periodista Arancha Rodríguez, habitual comentarista del Real Madrid en Real Madrid TV, aseguró que el Santiago Bernabéu será la sede de la Finalissima entre Argentina y España.
El anuncio se produjo hace apenas minutos durante el programa, y rápidamente comenzó a ser replicado por distintos medios deportivos españoles. Aunque todavía resta la confirmación oficial por parte de la UEFA, la CONMEBOL y la RFEF, desde el entorno mediático del club blanco aseguran que el anuncio formal podría producirse en las próximas horas.
El encuentro, que en principio mantiene como fecha prevista el próximo 27, todavía debe definir su horario y varios aspectos logísticos. Entre ellos aparece una incógnita clave: qué sucederá con las entradas que habían sido vendidas para el evento originalmente programado en Doha.
La Finalissima formaba parte del denominado Qatar Football Festival, un evento que contemplaba varios partidos internacionales en los que Argentina y España no solo se enfrentarían entre sí, sino que también disputarían encuentros ante selecciones del Oriente Medio. Sin embargo, el contexto regional marcado por la guerra en la zona habría llevado a replantear la organización del evento y trasladar el partido a Europa, con Madrid como destino final.
Finalissima 2026: un duelo de campeones con historia y futuro
La Finalissima enfrenta a los campeones continentales de Sudamérica y Europa. Argentina llega como ganadora de la Copa América y del Mundial de Qatar, mientras que España lo hace como campeona de la Eurocopa y finalista de la Nations League, lo que convierte al encuentro en uno de los duelos más atractivos del calendario internacional.
El partido también promete un atractivo generacional difícil de repetir. De un lado estará Lionel Messi, líder de la selección argentina y uno de los futbolistas más influyentes de la historia reciente del deporte. Del otro aparece la nueva joya del fútbol español y del Barcelona, Lamine Yamal, símbolo de la generación que impulsa el proyecto de Luis de la Fuente.
Si se confirma definitivamente el Santiago Bernabéu como sede, con o sin la totalidad del torneo que originalmente iba a disputarse en Doha, el renovado estadio del Real Madrid será el escenario de un choque que reunirá historia y futuro del fútbol mundial en una misma noche y que, además, funcionará como una especie de antesala entre dos de las selecciones que parten como favoritas para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
--------------
