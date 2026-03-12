Hay sede: la Finalissima se jugaría en este estadio de la capital de España

El encuentro, que en principio mantiene como fecha prevista el próximo 27, todavía debe definir su horario y varios aspectos logísticos. Entre ellos aparece una incógnita clave: qué sucederá con las entradas que habían sido vendidas para el evento originalmente programado en Doha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2032065112291348486?s=20&partner=&hide_thread=false LA FINALISSIMA SE JUGARÍA EN EL SANTIAGO BERNABÉU EL 27 DE MARZO.



Vía @partidazocope. pic.twitter.com/Xjnb9rdsI8 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 12, 2026

La Finalissima formaba parte del denominado Qatar Football Festival, un evento que contemplaba varios partidos internacionales en los que Argentina y España no solo se enfrentarían entre sí, sino que también disputarían encuentros ante selecciones del Oriente Medio. Sin embargo, el contexto regional marcado por la guerra en la zona habría llevado a replantear la organización del evento y trasladar el partido a Europa, con Madrid como destino final.

Finalissima 2026: un duelo de campeones con historia y futuro

La Finalissima enfrenta a los campeones continentales de Sudamérica y Europa. Argentina llega como ganadora de la Copa América y del Mundial de Qatar, mientras que España lo hace como campeona de la Eurocopa y finalista de la Nations League, lo que convierte al encuentro en uno de los duelos más atractivos del calendario internacional.

El partido también promete un atractivo generacional difícil de repetir. De un lado estará Lionel Messi, líder de la selección argentina y uno de los futbolistas más influyentes de la historia reciente del deporte. Del otro aparece la nueva joya del fútbol español y del Barcelona, Lamine Yamal, símbolo de la generación que impulsa el proyecto de Luis de la Fuente.

Si se confirma definitivamente el Santiago Bernabéu como sede, con o sin la totalidad del torneo que originalmente iba a disputarse en Doha, el renovado estadio del Real Madrid será el escenario de un choque que reunirá historia y futuro del fútbol mundial en una misma noche y que, además, funcionará como una especie de antesala entre dos de las selecciones que parten como favoritas para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Santiago Bernabéu El renovado Santiago Bernabéu se prepara para recibir un posible choque entre la Argentina de Messi y la España de Luis de la Fuente.

--------------

