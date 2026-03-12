Encontrar la cura para la calvicie ha mantenido por mucho tiempo en vilo a la ciencia. Hay algunas opciones para tratar la alopecia, pero son limitadas. Ahora, científicos dicen haber encontrado una nueva vía para terminar con la pérdida de cabello. Lo probaron en ratones y los resultados fueron alucinantes.
SORPRESA EN LA CIENCIA
¿Adiós calvicie? Científicos logran lo que parecía imposible en ratones
Científicos aseguran haber encontrado nueva vía para revertir la calvicie en el futuro. Los resultados en ratones son asombrosos.
¿La cura para la calvicie está más cerca?
Científicos españoles creen que sí, y es que un equipo de investigadores ha encontrado una prometedora manera de revertir la calvicie en los próximos años.
Al menos, ya funcionó en ratones, lo que hace que haya esperanzas para una futura cura para la pérdida de cabello en humanos.
Eduardo López Bran, profesor de dermatología, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, ha detallado recientemente los resultados del estudio que emociona a la ciencia.
Él lideró un equipo de investigadores del Hospital Clínico San Carlos de Madrid que llevó adelante el estudio sobre el uso de células madre para revertir la alopecia androgénica o calvicie.
"Hemos demostrado, en ratones, que un tratamiento con células madre puede reactivar los folículos “dormidos” por la alopecia, logrando un 100 % de efectividad en machos y hasta un 90 % en hembras", aseguró el experto.
¿Cuál es la nueva vía para combatir la alopecia?
Para el estudio, los investigadores probaron combinar células madre derivadas del tejido adiposo y una molécula energizante conocida como trifosfato de adenosina.
Esa combinación fue la clave, ya que hizo que las células sobrevivieran el tiempo necesario para “despertar” a los folículos “dormidos”, según el experto.
En el ensayo hubo un grupo de control, otro grupo recibió únicamente células madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo, a otros ratones se les aplicó solo trifosfato de adenosina, y en otros se combinaron ambas terapias.
Entre los ratones machos que recibieron dosis bajas de células madre y trifosfato de adenosina, "la mitad recuperó el cabello de forma completa y la otra mitad mostró un crecimiento intenso".
En las hembras con dosis medias, "la repoblación total alcanzó al 50 %, mientras que un 40 % adicional experimentó una recuperación muy notable".
Pese a los resultados asombrosos, la realidad es que habrá que esperar.
"Los hallazgos son prometedores, pero trasladar estos resultados al ámbito clínico requerirá tiempo", aclaró el experto. Mientras tanto la ciencia sigue avanzando para solucionar uno de los problemas que más preocupa a hombres y mujeres.
--------
Más noticias en Urgente24
Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....
Esteban Trebucq se distanció de Milei y confesó que se disculpó con Lali Espósito
Boca 1-1 San Lorenzo: Xeneize y Ciclón jugaron un clásico caliente y entretenido
Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad
Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"