¿Adiós calvicie? Científicos logran lo que parecía imposible en ratones

"Hemos demostrado, en ratones, que un tratamiento con células madre puede reactivar los folículos “dormidos” por la alopecia, logrando un 100 % de efectividad en machos y hasta un 90 % en hembras", aseguró el experto.

raton ratones de laboratorio El experimento se realizó con ratones.

¿Cuál es la nueva vía para combatir la alopecia?

Para el estudio, los investigadores probaron combinar células madre derivadas del tejido adiposo y una molécula energizante conocida como trifosfato de adenosina.

Esa combinación fue la clave, ya que hizo que las células sobrevivieran el tiempo necesario para “despertar” a los folículos “dormidos”, según el experto.

En el ensayo hubo un grupo de control, otro grupo recibió únicamente células madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo, a otros ratones se les aplicó solo trifosfato de adenosina, y en otros se combinaron ambas terapias.

Entre los ratones machos que recibieron dosis bajas de células madre y trifosfato de adenosina, "la mitad recuperó el cabello de forma completa y la otra mitad mostró un crecimiento intenso".

En las hembras con dosis medias, "la repoblación total alcanzó al 50 %, mientras que un 40 % adicional experimentó una recuperación muy notable".

Pese a los resultados asombrosos, la realidad es que habrá que esperar.

"Los hallazgos son prometedores, pero trasladar estos resultados al ámbito clínico requerirá tiempo", aclaró el experto. Mientras tanto la ciencia sigue avanzando para solucionar uno de los problemas que más preocupa a hombres y mujeres.

