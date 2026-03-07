La investigación secreta de la DEA sobre Jeffrey Epstein: Drogas y lavado de dinero

image 'Droga zombie: nuevos correos electrónicos de los archivos de Epstein mencionan una planta tóxica, guardada en la propiedad del financista, que afecta la memoria y la voluntad. La DEA encontró vestigios del vegetal en la Ketamina que Jeffrey Epstein usaba para drogar a sus víctimas

DEA: Operación reacción en cadena

Mucho antes de su caída definitiva, el nombre de Jeffrey Epstein ya circulaba en los archivos de la División de Operaciones Especiales. En 2015, bajo la investigación secreta de la DEA, agentes federales solicitaron perfiles detallados de Epstein, doce asociados y dos empresas inmobiliarias. El detonante no fue su historial de delitos sexuales, sino el testimonio de un informante que vinculó al financiero con la distribución de éxtasis, metanfetaminas y ketamina.