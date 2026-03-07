Una investigación encubierta de la DEA sobre Jeffrey Epstein revela que el magnate fue sospechoso de financiar la distribución de "drogas de club" y lavar dinero para el crimen organizado. Según documentos del Departamento de Justicia citados por Bloomberg, las autoridades vigilaron sus movimientos financieros años antes de su arresto final.
EPSTEIN Y LOS SIETE PECADOS CAPITALES
La investigación secreta de la DEA sobre Jeffrey Epstein: Drogas y lavado de dinero
Documentos del Departamento de Justicia revelan que la DEA investigó a Jeffrey Epstein por tráfico de ketamina y una red de prostitución de Europa del Este
DEA: Operación reacción en cadena
Mucho antes de su caída definitiva, el nombre de Jeffrey Epstein ya circulaba en los archivos de la División de Operaciones Especiales. En 2015, bajo la investigación secreta de la DEA, agentes federales solicitaron perfiles detallados de Epstein, doce asociados y dos empresas inmobiliarias. El detonante no fue su historial de delitos sexuales, sino el testimonio de un informante que vinculó al financiero con la distribución de éxtasis, metanfetaminas y ketamina.
Esta sustancia, conocida en los círculos nocturnos como "droga de club", era presuntamente distribuida mediante una red que conectaba Nueva York con Florida. Los documentos indican que la DEA sobre Jeffrey Epstein rastreó más de 40 informes de actividades sospechosas que involucraban cerca de 50 millones de dólares. Entre los investigados figuraban sus contadores y abogados, quienes supuestamente facilitaban transferencias internacionales para contratar prostitutas de Europa del Este bajo la fachada de agencias de modelos.
Un rastro oculto de Epstein bajo vigilancia federal: Los Genovese
La magnitud del escrutinio fue masiva. Mientras Epstein alternaba con la élite política y la realeza, agencias como el FBI, el Servicio Secreto y hasta la policía de Harvard consultaban bases de datos sobre sus antecedentes. La investigación secreta de la DEA se integró en la "Operación Reacción en Cadena", un esfuerzo transnacional para desmantelar redes criminales que incluían a la familia Genovese.
A pesar de las pruebas de transferencias ilegítimas vinculadas a la prostitución en las Islas Vírgenes, los expedientes completos permanecen bajo llave. Este nuevo capítulo en el historial del abusador sugiere que el sistema federal tuvo múltiples oportunidades para intervenir antes de 2019, mientras el rastro del dinero y las drogas ya dibujaba el perfil de una organización criminal transnacional que operaba a plena vista de la inteligencia estadounidense.
