Christian Buteler: "De poco sirve traer productos más baratos si te quedaste sin trabajo"

La economía argentina 2026 no está funcionando. No logra abandonar lo peor de 2025. Christian Buteler ofreció algunos datos verificables y, por lo tanto, irrefutables.

Si bien Javier Milei ha lanzado su deseo de reelección 2027, su mejor año fue 2024 y las promesas de ingresos de dinero por el RIGI y otras promociones / subsidios, Buteler afirma que no son a corto plazo. Por lo tanto, el ejercicio 2026 se presenta difícil, arduo, complicadísimo. Exigiendo paciencia y más paciencia a los argentinos 'de a pie'.

Construcción: Enero 2026 / Mensual 0.00% / Interanual 1.2%.

Industria (IPI): Enero 2026 / Mensual 3.1% / Interanual -3.2%.

Y esto sucede en un escenario en que líderes irresponsables o ignorantes lo permitan y hasta lo alientan:

Embed Es fascinante observar cómo la narrativa política intenta minimizar la destrucción de empleo.

El Gobernador de Mendoza celebra que en su provincia el empleo privado registrado BAJA menos que en otras provincias.

Gestionar la decadencia no es un éxito.

Increíble.- https://t.co/2JUM5lNk3t — Christian Buteler (@cbuteler) March 6, 2026

La minería y la pesca siguen siendo de los sectores que traccionan hacia arriba.

Enero 2026 IPI Minero: Mensual 0.7% / Interanual 5.4%.

Pesca: Mensual 8.1% / Interanual 49.9%.



Sin embargo ambas actividades extractivas no general el empleo que requiere la demografía y el desempleo argentino.

buteler2 Christian Buteler en 'Como en Casa, podcast de Urgente24. FOTO: 'COMO EN CASA' / URGENTE24

Un ejemplo que genera preocupación: La morosidad de los clientes avanza banco por banco porque está aumentando la velocidad de aceleración.

mora en bancos

La Argentina 2026 requiere de un 'volantazo' cuanto angtes. Ahora, si todavía no vio la entrevista a Buteler, vamos al podcast:

