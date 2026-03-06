¿Por que el podcast 'Como en Casa', de Urgente24, invitó a Christian Buteler? Resulta que uno de los objetivos principales del productor Eric Mainhard es contribuir a la renovación generacional de los líderes de la Argentina siglo 21. El 21 de julio, Domingo Cavallo cumple 80 años. Ricardo Arriazu ya acumula 85 años. Juan Carlos de Pablo cumple 83 en noviembre, el mes en que Carlos Melconian cumple 70. Ricardo López Murphy apaga 75 velitas en agosto. Uno de los más jóvenes de esa generación es Martín Redrado, quien en septiembre cumple 65. El otro es Luis Caputo, quien en abril llega a 61 pero, además, su experiencia está totalmente agotada. Lástima da 'Toto' clamando por dólares en nombre "de la patria", algo que en él suena poco creíble.
PODCAST 'COMO EN CASA', CAPÍTULO 2
Christian Buteler: "De poco sirve traer productos más baratos si te quedaste sin trabajo"
La economía acumula una tendencia negativa que Javier Milei se niega a reconocer pero que Christian Buteler detalló en su visita a 'Como en Casa', de Urgente24.
La invitación a Buteler también tuvo otro fundamento: en 2023 él simpatizó con Javier Milei y La Libertad Avanza, convencido de que los mercados de libre competencia tendrían una oportunidad, algo en lo que no creyeron, evidentemente, ni Javier Milei ni Luis Caputo ni Santiago Bausili ni Federico Sturzenegger. Entonces, para Urgente24, Buteler representa a un segmento importante de estudiosos de la economía que pueden debatir sin complejos con los responsables de un 'modelo' que está fracasando por la acumulación de promesas incumplidas.
Luego, había otras cuestiones interesantes para la producción:
- Buteler no se encuentra interesado en la función pública. Osea que sus cuestiones carecen de especulación política.
- Él es asesor de inversiones. Gestiona dinero, y desde esa condición él cuestiona la defensa ya irracional de 'traders' y 'brokers' que han enriquecido con la especulación que alentó Caputo.
Por si faltara algo, las críticas de Buteler a lo inoportuno / suicida de la baja de aranceles de importación antes de provocar la posibilidad de competir, la caída consecutiva de la actividad, el retroceso de la recaudación y la merma del empleo, le permite a 'Como en Casa' mantener el hilo discursivo que había comenzado con Carlos Kikuchi, el decepcionado ex jefe de campaña de Javier Milei.
Porque ese es otro objetivo del podcast: Demostrar que otro 'modelo' es posible.
Christian Buteler
La economía argentina 2026 no está funcionando. No logra abandonar lo peor de 2025. Christian Buteler ofreció algunos datos verificables y, por lo tanto, irrefutables.
Si bien Javier Milei ha lanzado su deseo de reelección 2027, su mejor año fue 2024 y las promesas de ingresos de dinero por el RIGI y otras promociones / subsidios, Buteler afirma que no son a corto plazo. Por lo tanto, el ejercicio 2026 se presenta difícil, arduo, complicadísimo. Exigiendo paciencia y más paciencia a los argentinos 'de a pie'.
- Construcción: Enero 2026 / Mensual 0.00% / Interanual 1.2%.
- Industria (IPI): Enero 2026 / Mensual 3.1% / Interanual -3.2%.
Y esto sucede en un escenario en que líderes irresponsables o ignorantes lo permitan y hasta lo alientan:
La minería y la pesca siguen siendo de los sectores que traccionan hacia arriba.
- Enero 2026 IPI Minero: Mensual 0.7% / Interanual 5.4%.
- Pesca: Mensual 8.1% / Interanual 49.9%.
Sin embargo ambas actividades extractivas no general el empleo que requiere la demografía y el desempleo argentino.
Un ejemplo que genera preocupación: La morosidad de los clientes avanza banco por banco porque está aumentando la velocidad de aceleración.
La Argentina 2026 requiere de un 'volantazo' cuanto angtes. Ahora, si todavía no vio la entrevista a Buteler, vamos al podcast:
