El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, está siendo objeto este viernes (06/03) de chicanas, críticas y memes en X, por su insólito festejo sobre el empleo privado de la provincia, aún cuando el dato es negativo... "Mendoza aparece en el podio del crecimiento del empleo privado en Argentina", escribió, aunque el gráfico muestra que está en rojo (-0,6%).
EN ROJO...
Tsunami de chicanas y memes contra Alfredo Cornejo por insólito festejo
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró que su provincia tiene "el mejor desempeño en empleo privado de todo el país"... aunque está en rojo.
Inexplicable celebración del mandatario mendocino. "Mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece. Es la señal de que hay rumbo, base productiva y un sector privado dispuesto a seguir empujando el desarrollo. Mendoza continúa avanzando todos los días un paso adelante".
Cornejo destaca que su provincia sólo fue superada en el ranking por "Neuquén y Río Negro, provincias impulsadas por el fenómeno de Vaca Muerta".
Si uno observa los datos, que el mismo gobernador compartió, Mendoza efectivamente se ubica entre las 3 primeras provincias del podio, pero mientras Neuquén y Río Negro tienen datos positivos (3,4% y 0,7% respectivamente), la provincia que comanda Alfredo Cornejo marca un rojo de -0,6%, es decir, el empleo privado cayó.
¿Estamos mal, pero no tan mal? Parece que no hay mucho que festejar, y así se lo hicieron notar en la red social X. Por otra parte, el gráfico muestra la destrucción del empleo privado en todas las provincias (excepto las dos mencionadas anteriormente), lo que deja en evidencia la crisis laboral que está provocando Javier Milei.
Muchísimas repercusiones en X al posteo de Alfredo Cornejo. Veamos algunas:
