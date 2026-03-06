urgente24
ACTUALIDAD Alfredo Cornejo > Mendoza > empleo

EN ROJO...

Tsunami de chicanas y memes contra Alfredo Cornejo por insólito festejo

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró que su provincia tiene "el mejor desempeño en empleo privado de todo el país"... aunque está en rojo.

06 de marzo de 2026 - 13:33
Alfredo Cornejo con Javier Milei, en una imagen de archivo.

Alfredo Cornejo con Javier Milei, en una imagen de archivo.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, está siendo objeto este viernes (06/03) de chicanas, críticas y memes en X, por su insólito festejo sobre el empleo privado de la provincia, aún cuando el dato es negativo... "Mendoza aparece en el podio del crecimiento del empleo privado en Argentina", escribió, aunque el gráfico muestra que está en rojo (-0,6%).

Inexplicable celebración del mandatario mendocino. "Mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece. Es la señal de que hay rumbo, base productiva y un sector privado dispuesto a seguir empujando el desarrollo. Mendoza continúa avanzando todos los días un paso adelante".

Cornejo destaca que su provincia sólo fue superada en el ranking por "Neuquén y Río Negro, provincias impulsadas por el fenómeno de Vaca Muerta".

Seguir leyendo

Si uno observa los datos, que el mismo gobernador compartió, Mendoza efectivamente se ubica entre las 3 primeras provincias del podio, pero mientras Neuquén y Río Negro tienen datos positivos (3,4% y 0,7% respectivamente), la provincia que comanda Alfredo Cornejo marca un rojo de -0,6%, es decir, el empleo privado cayó.

Captura de pantalla 2026-03-06 124733

¿Estamos mal, pero no tan mal? Parece que no hay mucho que festejar, y así se lo hicieron notar en la red social X. Por otra parte, el gráfico muestra la destrucción del empleo privado en todas las provincias (excepto las dos mencionadas anteriormente), lo que deja en evidencia la crisis laboral que está provocando Javier Milei.

Captura de pantalla 2026-03-06 124740

Muchísimas repercusiones en X al posteo de Alfredo Cornejo. Veamos algunas:

image
Captura de pantalla 2026-03-06 124757
Captura de pantalla 2026-03-06 124811
Captura de pantalla 2026-03-06 124912
Captura de pantalla 2026-03-06 125037
Captura de pantalla 2026-03-06 124926
Captura de pantalla 2026-03-06 124844
Captura de pantalla 2026-03-06 125014
Captura de pantalla 2026-03-06 124825

--------------

Otras noticias en Urgente24:

Impacto absoluto en Boca por la última novedad sobre Exequiel Zeballos

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos

Atención: la nueva prohibición en escuelas de Buenos Aires que sacude a todos

Contundentes definiciones del Juez Horacio Rosatti en la causa PilarBus

La estafa de la "llamada perdida" que alarma a toda Argentina

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES