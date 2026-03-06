Tsunami de chicanas y memes contra Alfredo Cornejo por insólito festejo

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, está siendo objeto este viernes (06/03) de chicanas, críticas y memes en X, por su insólito festejo sobre el empleo privado de la provincia, aún cuando el dato es negativo... "Mendoza aparece en el podio del crecimiento del empleo privado en Argentina", escribió, aunque el gráfico muestra que está en rojo (-0,6%).