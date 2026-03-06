Buscando autos: Los híbridos enchufables disponibles en Argentina 2026

Cabe destacar que existen opciones como el Jeep Wrangler y Compass 4xe, Volvo XC60 Recharge, Volvo XC90 Recharge, Porsche Cayenne E-Hybrid y Porsche Panamera 4 E-Hybrid, aunque son consideradas de "alta gama" por su elevado precio y baja disponibilidad general.

Autos eléctricos P.jpg Desde China llegan casi todos los híbridos enchufables de Argentina.

Los PHEV que se venden en Argentina

En el segmento SUV-B (compacto) asoma el BYD Atto 2 DM-i. Este híbrido enchufable es el lanzamiento más reciente de la marca china en el país en su red de concesionarias gestionada por Grupo Jack-Simone.

Entre sus características técnicas se destaca su potencia de 212 CV, una autonomía eléctrica de 110 kilómetros y combinada de 1.100 kilómetros, un tiempo de carga en red doméstica de 7 horas, un consumo promedio de 23 km/L, y un baúl de 425 litros. Integra ayudas activas a la conducción y tiene una garantía de 8 años sobre el conjunto eléctrico por 31.990 dólares.

También de BYD pero del segmento SUV-C, aparece el Song Pro DM-i, siendo el vehículo más grande de la marca en Argentina. Su precio parte de los 34.990 dólares.

En el plano técnico cuenta con una potencia declarada de 215 CV (combinada), 100 kilómetros de autonomía eléctrica y 1030 kilómetros combinada, entre 6 y 8 horas de carga en red doméstica, consumo de hasta 25 km/L, un baúl de hasta 594 litros y una garantía de hasta 8 años sobre el conjunto eléctrico.

También desde China llegó el Changan CS55 Plus, importado por Grupo Antelo. Destacado por su diseño, es uno de los modelos más probados ya que su lanzamiento global data del 2024.

A nivel técnico, se declara una potencia combinada de 268 CV, una autonomía eléctrica de 125 kilómetros y combinada de 1.215 kilómetros, un tiempo de carga doméstica de 6 horas, una autonomía de hasta 23 km/L, un baúl de 475 litros y una garantía de 8 años sobre el tren eléctrico. Se consigue a partir de los 32.000 dólares.

Otro chino es el JAC JS6, importado por Grupo Socma partiendo de los 33.900 dólares. Se destaca por ser uno de los más potentes disponibles, con una combinación de 310 CV.

La autonomía eléctrica ronda los 120 kilómetros y 1.150 para la combinada, el tiempo de carga en red doméstica es de entre 6 y 7 horas, el consumo llega a los 22 km/L y tiene una capacidad de baúl de 455 litros. La garantía sobre el tren eléctrico es de 8 años.

Además, se destaca el Jetour T1 i-DM. El coche, importado por Grupo Family y Grupo Tagle es uno de los más novedosos del segmento recientemente inaugurado.

A nivel técnico, su potencia combinada alcanza los 346 CV, la autonomía eléctrica es de 100 kilómetros y la combinada es de más de 1.100, el consumo supera los 20 km/L, una capacidad de baúl de hasta 500 litros y una garantía eléctrica de 8 años. Su precio parte de los 35.800 dólares.

vehículos electricos importados.jpg

Chevrolet Captiva y un sedán que se mete

Con respaldo local desembarcó la nueva Chevrolet Captiva. También fabricado en China, es una de los más grandes del segmento PHEV, pero también de las más costosas (38.000 dólares).

En lo que respecta a lo técnico, la C-SUV del “moño” cuenta con 204 CV de potencia declarada, 90 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1.100 combinada, de 7 a 9 horas de carga en red doméstica, un consumo de hasta 20 km/L y 532 litros de capacidad de baúl. La garantía sobre el tren eléctrico es de 8 años.

Por último, pero por fuera del segmento C-SUV aparece el Chery Arrizo. Se trata de un sedán de la marca china con más años de presencia en Argentina que llegó para ocupar un espacio vacío.

A nivel técnico se declararon 205 CV, una autonomía eléctrica de 101 kilómetros y 1.300 combinada, entre 6 y 8 horas de carga en red doméstica, un consumo de hasta 24 km/L, un baúl de 455 litros de capacidad y una garantía eléctrica de hasta 8 años. Parte de los 34.600 dólares.

Para mayor precisión, se recomienda consultar las fichas técnicas oficiales.

